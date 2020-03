Manager Matei Balș: Sunt multe persoane care au virusul, dar nu prezintă simptomatologie. Ce riscă

"Am tot spus ca trebuia ca lumea sa stea acasa, indiferent ca sunt tineri sau batrani. Noi nu cerem sa stea lumea in casa ca sa nu ia boala, dorim sa stea in casa ca sa nu dea boala. Sunt foarte multe persoane, in special tineri, au acest virus, dar nu au absolut nicio simptomatologie, sunt relaxati, nu au nicio suferinta, nicio spaima, se plimba linistiti, or ei pot da aceasta boala. Un bolnav internat cu diagnosticul pozitiv, fiind internat si inconjurat de cadre medicale echipate corespunzator prezinta un risc mult mai mic decat o persoana care este purtator de virus si care circula inca pe strazi sau prin mall-uri prezint aun risc mult mai mare de a da acest virus la 20-30 de persoane. Iata de ce noi solicitam, si sa fie bineinteles, sa se stea in casa. Da, sta in casa daca este asimptomatic. In momentul in care simte cele mai mici simptome, se va prezenta la spital, va fi investigat si, in functie de etapa, ramane in continuare in casa si se trateaza cu simptomatice sau este internat. Pentru ca aici vom ajunge, sa stiti. Va fi momentul cand doar cei care au simptome severe, serioase si complicatii vor fi internati in spital, asa ar trebui, de fapt, sa fie si ceilalti care pot duce aceasta afectiune pe picioare pot sa stea in locuinte izolati", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, dr. Emilian Ioan Imbri, managerul Spitalului "Matei Balș".

"Chiar nu e de gluma. Daca persoana respectiva a stat una, doua saptamani impreuna cu ceilalti membri ai familiei si se constata ca este infectata, este greu de crezut ca, in momentul ala, facand izolarea sa mai creada cineva ca cellalti membri ai familiei nu sunt infectati. Nu trebuie sa ne speriem acum, nu trebuie sa cautam pesteri, sa inchiriem apartamente sa stam singuri. Cand se abata asupra noastra o asemenea nenorocire, nu trebuie sa ne schimbam comportamentul brusc si sa ne ascundem sub pat", a msi spus Imbri.