„În fiecare an de Crăciun, învăț să gătesc un fel nou de mâncare 🎄 Pentru 2023 am ales să fac o ‘mămăligă împăturită’ ca la mine în Ardeal 😍 Așa cum gătea bunica mea când eram micuță. Eu zic că mi-a ieșit, dar nu vreau să mă laud singură. Aștept părerile familiei după cina din seara asta și vă spun și vouă😅 Chiar dacă în timpul anului nu gătesc prea des pentru că timpul nu îmi permite, consider că noi femeile trebuie să știm să facem mâncare 👩🏻‍🍳 Așa cum dăm mai departe înaintașilor noștri tradițiile de Crăciun și nu numai, așa trebuie să se transmită generațiilor următoare și tradițiile culinare românești🙏🏼 Eu zic că asta ne ține în viață ca popor ❤️ Am folosit produsele Țarina, 100% naturale și absolut delicioase pentru că susțin producătorii români”.

Pentru această rețetă este nevoie de făină de mălai, smântână, telemea (de oaie sau de vacă, la alegere), untură, cârnați, slănină, ouă, moare și, bineînțeles, sarea nelipsită în bucate. Jessie Baneș a folosit ingrediente pur românești, 100% naturale, marca Țarina, susținând astfel producătorii români. Se pun cârnații la fiert, se adaugă moare peste ei după ce au dat în clocot, se prăjește slănina, iar untura rămasă în urma prăjelii se păstrează pentru a unge vasul în care va fi pusă mămăliguța. După ce a fiert și mămăliga, se așază în straturi într-un vas de yena, alternând straturile de mămăligă cu cele de cârnați și brânză, se adaugă smântână după gust, iar pe deasupra se adaugă ouă. Vasul se pune la cuptor câteva minute, până se gătesc bine ouăle, iar preparatul se servește cald. Poftă bună!

„Vă doresc să aveți sărbători liniștite, un Crăciun cu pace, lumină și armonie în suflete, să fiți alături de toți cei dragi și să vă fie de folos rețeta mea!”, le-a transmis Jessie Baneș fanilor de pe rețelele de socializare.