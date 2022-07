Femeia a reușit să vorbească cu fiica ei după exploziile din Viniția. Conform spuselor bunicii, Irina a țipat în telefon că un obuz a lovit-o fiica ei și că aceasta a fost făcută bucăți. Totuși, din cauza șocului, Irina nu își amintește nimic și continuă să întreabă unde este fiica ei, iar doctorii nu-i spun adevărul, relatează NEXTA.

The mother of four-year-old Lisa, who died in #Vinnytsia, is in serious condition. Irina does not remember that her daughter died. The woman has an abdominal injury, liver and lungs are damaged. The girl's grandmother told about this to "Suspilne" media.

1/2 pic.twitter.com/pBpLr2eVN3