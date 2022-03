"Acesta este centrul comercial Retroville de lângă Kiev care a fost vizat. Toate acestea fac parte dintr-o strategie de înfometare deliberată a Rusiei - nu este întâmplător", susține Michael A. Horowitz, analist geopolitic și de securitate, șef al Inte lLeBeckInt.

This is the Retroville shopping mall near Kyiv that was targeted. This is all part of a deliberate starvation strategy by Russia - it\"s not random. https://t.co/UXe16Lv66I — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 21, 2022

Zona centrului comercial „Retroville”, din Kiev.

Exploziile au fost foarte puternice, după cum lesne se poate observa din imaginile încărcate pe Twitter.

Video of the Russian strike on the shopping mall in Kyiv tonight. https://t.co/XvlgkNiX51 pic.twitter.com/oq36qulYF6 — Rob Lee (@RALee85) March 21, 2022

Iată ce a mai rămas după atacul rusesc asupra centrului comercial din Kiev. Potrivit unor surse rusești, mall-ul ar fi fost folosit ca depozit de muniții de către Ucraina.