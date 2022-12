Ana Maria are 40 de ani și a ales să urmeze medicina după ce a terminat facultatea de teologie din Timișoara. Femeia voia să se întoarcă la mănăstire însă cel care a convins-o că ar fi nevoie mai mare de ea la spital a fost chiar mitropolitul Banatului.



"Teologia a fost o etapă, medicina a fost o altă etapă. În școala generală îmi spunea o profesoară, zice <<Să te gândești bine, tu ar trebui să te faci doctoriță>>. Niciodată nu am stat să mă gândesc sau așa, dar după ce am terminat teologia, gândul de a da la medicina a devenit foarte foarte intens", povestește măicuța-medic.

"Când eram la medicină, eu eram undeva la un schituleț în munte și îmi doream foarte mult să rămân acolo. Tot timpul mă întreabă (oamenii - n.r.), zic: << cum doriți, că eu răspund și la dna. doctor și la maica. Unii îmi spun maica, unii doamna doctor", mai spune aceasta.



Măicuța s-a integrat rapid în spital și a ajuns să fie cunoscută de tot personalul medical ca fiind medicul care poartă în permanență halatul alb peste haina neagră monahală.



"Este un medic extraordinar, are un har deosebit, pacienții o adoră TAIE reușim să mergem pe nișa aceea de empatie dobândită prin faptul că are o facultate de teologie dar este medic primar", a declarat Stela Iurciuc, manager al Spitalului Clinic CF Timișoara.



Femeia a povestit că în fiecare dimineață, în drumul ei spre spital, se oprește la Catedrala Mitropolitană să se roage, ca să poată trata bolnavii.