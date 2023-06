Totul în contextul în care reforma aflată în Parlament prevede o creștere treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani pentru toți românii, inclusiv angajații în baza legilor speciale. Ba mai mult, dacă proiectul va trece în forma actuală, magistrații nu vor mai putea asimila alte funcții pentru stagiul de cotizare, iar pensia se va calcula în funcție de salariul din întreaga activitate.

Iată scrisoarea deschisă adresată șefei Comisiei Europene:

„SCRISOARE DESCHISA

Prin care solicitam Comisiei Europeana sa ceara Guvernului Romaniei suspendarea imediata a asa-numitei reforme a pensiilor serviciului magistratilor, reforma complet netransparenta si iresponsabila si, potrivit surselor guvernamentale, avizata de Comisia Europeana.

Aceasta asa-numita \"reforma\" submineaza total independenta si functionarea justitiei. Sute de judecatori au parasit deja sistemul in ultimele 12 luni, iar peste 1.100 de posturi judiciare sunt in prezent neocupate. Intregul sistem este pe punctul de a se prabusi din cauza volumului de munca coplesitor si a numarului insuficient de judecatori, criza agravata de amenintarile continue la adresa statutului magistratilor, ca urmare a \"reformelor\" aprobate de Comisia Europeana. Acest lucru trebuie oprit imediat!

Pe 29 mai 2023 a fost propusa de coalitia de guvernare o lista de amendamente care modifica in mod fundamental, inacceptabil, intempestiv si complet netransparent proiectul de lege de modificare a pensiilor de serviciu ale magistratilor, aflat in dezbatere parlamentara finala in Camera Deputatilor.

Proiectul de lege a fost supus spre adoptare Parlamentului la inceputul anului 2023, intr-o forma care fusese avizata pozitiv cu observatii de catre Consiliul Superior al Magistraturii si aprobata de Senat la 29 martie 2023.

Dupa trecerea primei camere, proiectul de lege a fost trimis spre adoptare Camerei Deputatilor, iar in cursul lunii aprilie nu au fost, aparent, initiate discutii cu privire la vreo modificare.

Cu toate acestea, la sfarsitul lunii aprilie, au aparut public o serie de amendamente ale coalitiei de guvernare, ce au modificat complet proiectul initial, atat in ceea ce priveste cuantumul, cat si conditiile de pensionare. Aceste amendamente, au declarat reprezentantii guvernamentali, au fost NEGOCIATE sI AGREATE cu Comisia Europeana.

Daca afirmatiile sunt adevarate, o astfel de metoda netransparenta si neloiala de \"negociere\" intre Guvern si Comisia Europeana cu privire la statutul magistratilor romani este inacceptabila, demonstrand ipocrizia si iresponsabilitatea Comisiei in relatiile sale cu sistemul judiciar din Romania.

Reamintim Comisiei Europene ca, in mod constant, in rapoartele sale adoptate in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), aceasta a solicitat Romaniei sa asigure \"transparenta si predictibilitatea procesului legislativ in privinta legilor justitiei\", iar opinia corpului magistratilor sa fie in mod real luata in considerare.

In raportul din noiembrie 2017 al Comisiei Europene privind MCV, aceasta a reiterat si subliniat ideea potrivit careia \"capacitatea Guvernului si a Parlamentului de a asigura un proces legislativ deschis, transparent si constructiv in ceea ce priveste legile justitiei va fi esentiala\".

Prevederile privind pensia de serviciu a magistratilor sunt parte integranta a statutului acestora si sunt reglementate exact prin legile justitiei.

Este inacceptabil si revoltatator faptul ca acum Comisia Europeana nu numai ca aproba conduite anterior criticate, ci si participa activ la negocierile ascunse cu partidele politice pe chestiuni ce tin de statutul magistratilor.

Solicitam asadar Comisiei Europene sa-si asume intreaga responsabilitate pentru situatia dezastruoasa in care se afla in prezent sistemul judiciar, care se confrunta cu o criza grava a resurselor umane, si sa opreasca imediat aceasta asa-numita \"reforma\".

Orice modificare substantiala a statutului magistratilor ar trebui facuta in conditii de stabilitate in sistem, mai ales cand vine vorba de resursele umane, stabilitatea si atractivitatea unei cariere judiciare.

In prezent, insa, sistemul de justitie se confrunta cu cea mai grava si prelungita criza de personal de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. In ultimii cinci ani a avut loc un adevarat exod al magistratilor, corelativ cu o scadere vizibila a numarului de absolventi de drept bine pregatiti care doresc sa intre in sistemul judiciar.

Motivul acestei crize fara precedent este tocmai instabilitatea statutului magistratilor, inclusiv amenintarea perpetua cu desfiintarea pensiei de serviciu, iar lovitura data acum cu sprijinul si initiativa directa a Comisiei Europene va arunca justitia in haos.

Reamintim Comisiei Europene ca sunt deja 1.129 de posturi de judecator vacante, iar instantele functioneaza cu un deficit sever de personal, volumul suplimentar de munca fiind preluat de judecatorii in activitate. Situatia este la fel de grava si in parchete, unde deficitul de procurori este de 861.

In acelasi timp, interesul pentru o cariera in magistratura a scazut constant in ultimii ani. De exemplu, in 2022, din 580 de posturi scoase la concurs, 141 au ramas neocupate, desi gradul de admitere necesar pentru a deveni magistrat a scazut la sase din zece de la opt din zece, cat fusese anterior.

Negocierile purtate de Comisia Europeana cu Guvernul Romaniei ignora interesul statului roman de a avea o justitie puternica si magistrati respectati, fapt dovedit de desconsiderea vadita a opiniilor si argumentelor unanim exprimate de judecatorii romani prin Adunarile Generale desfasurate la toate instantele din Romania, in noiembrie 2022.

Aceste rezolutii au solicitat in unanimitate ca orice majorare a varstei de pensionare sa fie implementata in conditii de stabilitate, fara a afecta judecatorii in exercitiu, si sa fie corelata cu imbunatatirea volumului de munca si a conditiilor de munca.

Modificarile aduse la solicitarea Comisiei Europene nu doar ignora vointa intregului corp de magistrati, ci o sfideaza prin stabilirea unor reguli care incalca grav reguli impuse inclusiv prin jurisprudenta CJUE, in ceea ce priveste predictibilitatea (un judecator care ar fi indeplinit conditiile de pensionare intr-un an va putea acum sa o faca doar in zece ani, de exemplu), tratament egal (un judecator cu aceeasi vechime in magistratura nu se va putea pensiona in aceleasi conditii ca un coleg cu aceeasi vechime in functie, dar mai in varsta), precum si standardele europene privind modul de calcul al pensiilor.

Mai grav, actiunea Comisiei Europene pune sistemul intr-o situatie in care va trebui sa functioneze in urmatorii ani cu un corp decimat de magistrati, epuizati si descurajati, fara nicio speranta ca generatiile tinere de buni profesionisti in drept vor fi tentate sa acceada in sistem.

Invocarea Planului National de Recuperare si Rezilienta (PNRR) ca justificare pentru asa-numitele reforme este inacceptabila.

Statutul judecatorilor si procurorilor este reglementat de Constitutia Romaniei, de legile organice si de standardele internationale. Un acord negociat politic intre Comisia Europeana si diferite partide politice romanesti nu poate trece niciodata peste aceste norme legale, iar conditionarea alocarii de fonduri catre tara cu pretul compromiterii independentei si bunei functionari a sistemului judiciar este revoltatoar

Actiunile Comisiei Europene au dus la proteste unanime in instante. La 30 mai 2023, instantele au respins ferm modificarile propuse la proiectul de lege privind pensiile de serviciu. In plus, unele instante au initiat deja proteste, iar majoritatea instantelor au anuntat ca vor recurge si ele la toate formele legale de protest, daca aceste modificari nu vor fi retrase.

In concluzie, solicitam ferm Comisiei Europene sa ceara Guvernului Romaniei sa suspende orice masuri legislative legate de pensiile de serviciu. Aceste chestiuni ar trebui reconsiderate in conditii de normalitate si stabilitate in ceea ce priveste resursele umane, cu consultarea loiala a autoritatii judiciare de catre guvern si parlament in cadrul acestor proceduri.

Solicitam Comisiei Europene sa recunoasca faptul ca negocierea statutului nostru cu partidele politice romanesti fara a consulta in mod corespunzator instantele, parchetele si asociatiile profesionale ale magistratilor semnifica o nesocotire inacceptabila a independentei justitiei din Romania. Independenta noastra nu trebuie folosita ca moneda de schimb in negocierile cu Guvernul Romaniei”.