Mai exact, contractele de tratare mecano-biologică a deșeurilor din București ar fi alocate ilegal către firma lui Videanu. În spatele acestor ilegalități ar sta, însă, și alte nume importante din politica românească. Miza este una clară: un abonament grosolan la banii statului proveniți din contracte de milioane de euro!

Societatea controlată de Videanu, Rom Waste, se află în Dragomirești, județul Ilfov, la limita cu Sectoarele 1 și 6 ale Capitalei. Firma încearcă să preia ilegal contractele uriașe, iar consecințele sunt grave pentru sănătatea oamenilor care locuiesc la doar 200 de metri distanță. Tratarea mecano-biologică a sutelor de mii de tone de deșeuri la locația din Dragomirești pot duce la afecțiuni grave precum leziuni cerebrale, renale şi ale căilor respiratorii, sau chiar cancer.

Potrivit GS News, în spatele acestei afaceri ar sta un grup de interese care și-a extins caracatița în instituții ale statului român. Una dintre ele este Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, transformată într-un instrument. Deși în mod normal consilierii CNSC soluționează contestațiile legate de achizițiile publice, înainte de încheierea contractelor, lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă. Completele CNSC ar acționa la comandă, încălcând legislația, așa cum este și cazul completului format din Dan Trăsnea - președinte, Daniela Nanu, Membru și Dumitru-Daniel Șerban - Membru al CNSC.

Pe de altă parte, ADI Deșeuri București este organizatorul licitației de tratare a deșeurilor, iar potrivit anchetei GS News, directorii de aici ar fi doar de formă, iar deciziile ar fi luate de același grup de oameni politici care au interesul să pună mâna pe bani publici. Aceștia se țin departe de ochii presei și ar fi apelat la o avocata Raluca Bedreagă. Ingineria pusă la cale, face ca procedura privind tratarea deșeurilor să fie atribuită către societatea Rom Waste Solutions.

Cetățenii din zonele afectate mirosurile insuportabile sunt revoltați, dar reprezentanții CNSC îi ignoră. Între timp s-a făcut și un proces colectiv împotriva platformei de gunoi Rom Waste din Dragomiresti Ilfov. Cetățenii urmăresc să anuleze toate actele care le transformă comunitatea într-o groapă de gunoi. Aceștia au transmis că „urmează introducerea unei cereri de chemare în judecată împotriva persoanelor fizice, funcționari publici, membrii din conducerea ADI București, membrii din completele CNSC, oameni politici, demnitari în vederea solicitării de daune personale ca urmare a deciziilor luate împotriva comunităților locale și punerea de sechestre asigurative pe bunurile și conturile acestor persoane”.

Anca Alexandrescu: Nu respectă normele, sunt la 200 m de casele oamenilor

„Băieții fac afaceri foarte mari, au oameni peste tot. Adriean Videanu are om de încredere la ADI - Iulius Dan Plaveti, care trebuie să se ocupe de managementul gunoiului integrat. Dl Videnau, fiul său, are o firmă de procesare bio-tehno, denumire din asta. În fapt, băieții întind gunoaiele pe o platformă, le usucă și dispare mirosul. Videanu l-a pus pe acest domn la agenție și el, împreună cu alții, nu am probe, dar alții au, au făcut proces colectiv împotriva acestei companii, este pusă în pericol sănătatea oamenilor și buna viețuire.

Nu respectă normele, sunt la 200 m de casele oamenilor. Au câștigat un contract de 86 milioane de lei. Câștiga prea puțin bani din afacerile cu marmură. Vrea să pună mâna și pe PNL...

I-am contactat pe domnul Videanu și pe domnul Plaveti, nu înțeleg de ce nu răspund”, a spus Anca Alexandrescu.

Valentin Basarabeanu: Soluția tehnică se scurge în pământ

„Ar trebui să-l sunați pe fiul lui Videanu, Andrei Videanu, că el este administrator. Ilegalitatea a fost simplă, au dat contractul prin încredințare directă. Soluția tehnică se scurge în pământ”, a declarat Valentin Basarabeanu, inginer de mediu, la Realitatea PLUS.