Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză că, pentru perioada 31 iulie - 4 august 2023, autoritățile locale au anunțat existența unui risc major de producere a incendiilor de vegetație pentru următoarele regiuni din zona continentală: Nord, Centru, Alto Alentejo și Algarve.

Our #EFFIS🔥 Fire Danger Forecast for 31 July



🟤Very Extreme Danger is present in:

➡️Limited areas of #Portugal🇵🇹

➡️#Spain🇪🇸, in the #CastillaLaMancha, #Canarias & #Andalucía regions

➡️#France🇫🇷, around #Marseille

➡️Part of #Sardegna & #Sicilia, #Italy🇮🇹https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/I77i0wUNlY