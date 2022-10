Imaginile care surprind dezastrul lăsat în urmă de animalul sălbatic au fost postate pe rețelele de socializare de un fost primar al localității Meteș.

"Cam asta este opera ursului în câteva poze, iar el este bine mersi in continuare. Ba mai mult este un pericol in continuare pentru mine, dar poate fi și pentru alții... El se plimba printre noi și vedeți cât este de mare", a scris fostul edil.

Într-o postare anterioră, acesta a mai vorbit despre dezastrul provocat de urșii, dând vina pe autorități că nu permit împușcarea animanelor care se transformă în prădători

"Șapte (vaci - N.R.) au fost mâncate și ursul e tot în viața. Că la noi in Romania ursul e mai valoros decât omul. Avem jumătate din numărul urșilor din UE și tot nu se da drumul la împușcarea urșilor. M-am scârbit de legile astea tâmpite din Romania. M-am saturat sa vezi cum îți omoară ursul animalele in fata ta și nu poți face nimic.. poate merg ursii in Parlament. ...atunci poate se vor împușcă."

Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional!