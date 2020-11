LUNI Noi dezvaluiri incendiare ale lui Rizea. Ce a făcut Remus Pricopie, "rectorul lui Ponta", pentru a rămâne în grațiile lui Coldea

Noi dezvaluiri incendiare ale deputatului fugar Cristian Rizea. Premierul lui Ponta, Remus Pricopie foloseste o Universitate de prestigiu pentru a-i ramane in gratii lui Florian Coldea. L-a transformat peste noapte din ditamai generalul in conferentiar universitar. Intai la Academia Nationala de Informatii, apoi la SNSPA. Cum i-a impacat acesta pe Victor Ponta si Florian Coldea si ce jocuri politice face fostul ministru al educatiei aterizat in guvernul USL direct de la SRI.

