"Vreau să vă spun că mie nu îmi plac declaraţiile astea, că eu sunt cu Cîţu, eu sunt cu Orban . Le-am şi cerut colegilor mei să fie mai discreţi în a spune că sunt cu Orban. Pe de altă parte, sigur că cineva are nevoie să creeze o senzaţie că are un oarecare sprijin şi din cauza asta se dau tot felul de declaraţii care mai de care mai uimitoare şi mai ciudate din partea unor oameni la cere te aştepţi cel mai puţin. Eu voi duce toată această campanie aşa cum am dus campania din 2017, aşa cum a a fost întreaga mea carieră în PNL, mă voi adresa fiecărui membru al partidului arătându-i foarte clar ce voi face pentru PNL, cum voi conduce partidul, care sunt obiectivele, care sunt mijloacele prin care urmăresc atingerea obiectivelor şi încercând să îi conving că este în avantajul PNL şi al României să mă aleagă pe mine preşedintele PNL", a afirmat, astăzi, Orban, citat de Agerpres, într-o conferinţă de presă susținută la Piatra Neamţ.



Potrivit acestuia, liberalii sunt într-o competiţie pe care nu şi-a dorit-o, iar unele aspecte ale campaniei interne "nu sunt foarte plăcute şi nu prea au legătură cu ce înseamnă democraţia".



"În privinţa poziţionărilor, în conformitate cu prevederile statutare şi hotărârea Consiliului Naţional, suntem în faza în care se organizează adunări generale de alegeri în fiecare organizaţie locală. (...) După data de 10 august, după alegerea conferinţelor judeţene, începe propriu-zis campania de prezentare a moţiunilor candidaţilor la funcţia de preşedinte al partidului, iar colegiile directoare judeţene hotărăsc dacă sprijină un candidat, un alt candidat, sau pe ambii candidaţi. Chiar şi decizia Colegiului Director Judeţean are în sine un aspect mai degrabă formal. (...) Până la urmă, cum votează oamenii se hotărăşte la congres", a mai spus actualul președinte al PNL.

Ludovic Orban și Florin Cîțu sunt, în prezent, singurii candidați înscriși în cursa pentru funcția de lider al liberalilor. Congresul PNL va avea loc pe 25 septembrie.