Ludovic Orban, mesaj către primarii care se plâng că nu au primit bani: ”Să se străduiască mai mult să absoarbă fonduri europene, că stau foarte prost”

"Spre deosebire de PSD, noi am alocat bani primarilor PSD. E vorba de 480 de milioane. Noi nu am alocat bani către primarii PSD, ci către locuitorii comunităților, indiferent de primar. La municipiul Brăila nu am avut solicitări.

Alocările se fac la solicitarea prefectului care, în baza solicitărilor de la autoritățile locale, inițiază un proiect de Hotărâre de Guvern care ajunge la Ministerul Dezvoltării, iar de acolo urmează circuitul de avizare.

860 de milioane am alocat suplimentar către 41 de Consilii Județene. Deci ele nu se pot plânge că nu au bani. Să se străduiască mai mult să absoarbă fonduri europene, că stau foarte prost. Deci să nu se mai victimizeze”, declarat Ludovic Orban.