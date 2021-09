„Aveți grijă cu cine votați și cum votați. Vă poate spune altcineva că e în intereseul lui să votezi o anume persoană, că altfel nu obține și el o funcție. Dacă judecați așa, atunci judecata este alterată și nu are nicio legătură cu raționamentul după care se alege președintele PNL. Am citit și programul concurent, citiți si programul meu. Liberalismul nu este ceva sec, pe care îl învățăm la facultățile de economie. Liberalismul are rădăcini, are istorie. Noi trebuie să continuăm vocația PNL. Liberalisul nostru este profund legat de interesele națiunii române. „Prin noi înșine” a însemnat un slogan care a reprezentat tot ce a însemnat sprijin pentru români. Liberalismul românesc nu este unul ateu, care să nu aibă nicio legătură cu morala creștină. Liberalismul are la bază susținerea bisericii, familia, școala. Este un fel de liberalism conservator, ce pune preț pe tradiții și identitate. În programul meu am un capitol care lipsește, cel în care conduc partidul. Nu mi-e greu să-l scriu. Pentru că am condus partidul. Am avut un tip de management participativ. Mi-a plăcut să fiu în prima linie a bătăliei, să dau direcția, să ajut oamenii. Politica este făcută de oamenii care au chemare. Trebuie să știi la oameni să comunici cu ei. Liderii, dacă nu au material, sunt greu de construit. Te naști sau nu, lider”, a spus Ludovic Orban.