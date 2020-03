Ludovic Orban, la „Legile puterii”, despre lipsa echipamentelor din spitale: Încă nu am depășit penuria

„România trebuia să aiba stocuri strategice care sa permita aprovizionarea intregului sistem de sanatate cu echipemnt. (...) La momentul la care am preluat guvernarea stocurile erau ZERO. În 4 februarie, când inca nu aveam niciun caz, am adoptat OUG prin care am alocat sumele de bani necesare si am mandatat Oficiul Natioanl de Achizitii Centralizate sa faca achizitii legale pentru asigurarea acestor stocuri. Din pacate, momentul in care am demarat aceasta procedura a fost un moment in care pe piata internatioanală cererea a crescut exploziv , iar producatorii au avut o capacitate de productie mult sub nivelul cererii. Foarte multe tari au introdus restrictii. Foarte putine din intelegerile facute, contractele cadru au fost urmate de contracte subsecvente. A trebuit sa intervenim politic, diplomatic, la cel mai inalt nivel in foarte multe tari pentru a obtine asigurarea acestor stocuri, in Germania pentru derulareacontractului pentru masti PFF2, in Turcia si in multe tari, in Coreea de Sud pentru a ni se livra cantitatile necesare. Nu numai ONAC, ci si UNIFARM, alte entitati publice, Crucea Rosie, de asemenea vreau sa multumesc tuturor companiilor ce au facut donatii”, a spus premierul la Realitatea PLUS.

Orban: „Nu am depășit încă penuria”

„Cu toate acestea, inca nu am depasit penuria. Sigur ca avem contracte semnate si suntem optimisti referitor la derularea contractelor semnate.

Obiectivul pe care ni l-am sumat este clar: Sa incercam sa introducem in productie in ROmania cat mai multe produse ce ne sunt necesare.

Toate cantitatile care ne sosesc sunt trimise cu celeritate, prin DSU catre spitale, DSP, alte categorii de personal medical sau nemedical implicati in prima linie din lupta impotriva acestui virus.

Repartizarea echipamentelor, tratamentelor materialelor se face cu prioritate spitalelor care urmeaza sa trateze pacienti infectati cu COVID-19.

Avem dificultati nu numai la achizitionare, dar si transport. Noi din Europa nu mai avem de unde sa achizitionam astfel de produsee, achizitiile se fac din Coreea de Sud, Turcia, unele din China”, a mai spus Orban.

Despre producția în țară a mai multor echipamente de protecție sau a altor produse necesare, premierul a spus: „Tot ce primim se distribuie cu celeritate, apoi cautam sa producem in tara. Deja se produc izolete in Romania, 30 de izolete pe saptamana, furnizate imediat catre servicii ambulanta sau spitale ce au nevoie de aceste izolete. E aproape finalizata testarea camerelor cu presiune negativa. Deja exista o companie care a inceput productia de masti, deocamdata chirurgicale, incepand de saptamana viitoare realiarea de masti PFF2, folosite de personalul medical.

ROMARM este implicat intr-o procedura rapida de dotare pentru a putea in fabricatie si masti chirurgicale PFF 2 sau PFF 3. Avem mai multe companii cu experienta in acest domentiu care trebuie sa obtina autoriarea. Din cauza procedurilor lente de autorizare de la nivelul Ministerului Sanatatii sau Ministerului Muncii, prin ordonanta militara emisa ieri s-a stabilit competenta pentru trei entitati din Ministerul Apărării sa autorizeze astfel de echipamente. Pentru biocide, tot in Ministerul Apărării. Am gasit un producator roman care are capacitatea de a produce nebulizare prin ultraviolete. Simplificam procedurile de avizare si autorizare si sprijinim orice producator serios.

Deja avem semnale de la producatori. Eu personal am vorbiyt cu cativa producatori seriosi. Avem probleme de material, sunt caracteristici care trebuie respectate, aici incercam daca nu putem incepe productia de aceste materiale pentru a nu fi dependenti de importul acestora ca sa usuram realizarea lor”.