Realitatea PLUS

„Pe 25 septembrie la congres se alege președintele PNL, restul conducerii nu se alege la congres. (...)

Eu mi-am construit cariera politică fiind un tip cam rebel de felul meu. Îmi place să zic că sunt un om liber. De când am intrat în viața politică am căutat să raman liber, să rămân un om, să-mi păstrez umanitatea indiferent ce funcție am. Pentru că pe mine mama și tata m-au făcut om, nu m-au făcut nici premier, nici prim-ministru, nici primar. Important e să rămâi om.

Mi-am construit cariera pe o legitimitate izvorâtă de la bază, pentru că asta e democrație. Funcția de putere este delegată, clădită de la bază (...) Și într-o funcție de conducere în stat, izvorul legitimității e puterea pe care ți-o dau oamenii. Numai de acolo vine puterea, de jos, de la bază”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea PLUS.

„Am fost un om incomod pentru toți președinții PNL.

Theodor Stolojan dupa ce s-a ales președintele PNL în 2002 m-a chemat la o discuție și mi-a spus: Dumneata, domnule Orban, cred că ar fi bine să îți iei un concediu cât timp voi fi eu președinte, pentru că l-am contracandidat și i-am spus lucruri destul de incomode”, a povestit Ludovic Orban.

„Niciodată nu mi-a fost frică să spun lucruri în care cred și mai ales să spun lucuri incomode”, a ținut să precizeze președintele PNL și a adăugat că a fost mereu ales de oamenii de la baza partidului.

„De exemplu, când am fost nominalizat ministru de Tăriceanu (la Transporturi - n.red.), am votat în Biroul Politic Național împotriva propunerilor de miniștri, pentru că , deși eu eram propunere de ministru, nu eram de acord cu nominalizarea foarte multor miniștri.

Din cauza asta eu am fost întotdeauna ales de oameni de la bază.

În 2005, când Tăriceanu fusese desemnat prim-ministru, a convocat congres și a introdus un sistem de alegere - jumătate să fie ales cu președintele, pe listă, și jumătate din conducere să fie aleși, 13 membri, să fie aleși individual de delegații de la congres. Cei 13 membri alesi individuali s-a constituit o coalitie de 38 de presedinți de filiale care să-i sprijine, cred că au jurat și pe biblie. 38 din 47 președinti de filiale reprezentau cam 85% din votantii de la congres. Cu toate astea, eu am reușit să fiu ales pe locul 5 între cei 13, deși n-aveam... Pentru că totdeauna mi-am construit încrederea...”, a mai spus Ludovic Orban, la Realitatea PLUS.