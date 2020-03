Ludovic Orban, la „Legile puterii”: Am pornit de la o putere redusă de diagnosticare, acum putem procesa peste 2.000 de teste pe zi

„Primul caz diagnosticat in Romania a fost inregistrat in 26 februarie. M-am uitat in alte tari. De exemplu, in Spania au fost diagnosticate 2 cazuri, în Franța 12, in Germania 18.

Masurile luate de Guvernul României de autoritatile implicate in lupta contra coronavirusului au fost graduale cu spirit de anticipatie, incercand sa intervenim pentru limitarea raspandirii virusului. Cea mai buna dovada o reprezinta cifrele, aritmetica. În Spania azi sunt 85 de mii de cazuri diagnosticate pozitiv, in Franta 44.500, in Germania 64 de mii pozitiv. In Romania la ora 14.00 erau diagnosticate pozitiv 1.952 de persoane.

Despre capacitatea de diagnosticare, noi am pornit de la o putere redusa pe care am crescut-o. Exista astazi 35 de centre in care exista aparate Real Time-PCR, in unele centre la Iasi, Cluj, Bucuresti sunt mai multe aparate active, noi am inclus sistematic, prin achizitii noi de Real Time-PCR, fie de la nivel guvernamental , fie de autoritati locale, fie donate de entitati cum e Crucea Rosie - 10. Noi crestem gradual capacitatea de testare, de diagnosticare, cu o raspandire in teritoriu cat mai optima

La ora actuala putem procesa peste 2 mii de teste zilnic.

Am introdus Real Time-PCR de la ANSVSA, fie de la universitati, laboratoare si continuam sa crestem capacitatea de testare.

In ceea ce priveste procedura de diagnosticare urmeaza o metodologie, agreata si la nivel european, stabileste cine e testat - persoanele simptomatice cu istoric international, care au avut contact .Exista o ordine a proiritatilor,. La noi se poate vedea ca aceasta capacitate de testare a fost oarecum crescuta cu numarul de cazuri. Exista o intarziere de o zi doua din momentul recoltarii. Noi am diagnosticat intr-un ritm in care orice persoana a avut nevoie am asigurat intr-o zi, doua.

Obiectivul e sa crestem astfel incat sa avem capacitatea sa punem diagnostic pe orice persoana care intra in lista de prioritati a persoanelor ce urmeaza sa fie diagnosticate.

Nu-mi place sa vorbesc despre decese, le urez condoleanțe familiilor care au avut decese in familie din cauza acestei epidemii.

Dar în Romania sunt 52 decese in timp ce in Spania sunt 7.345 de decese, in Franta sunt 3.024 de decese.

Aici nu e vorba de capacitate de diagnosticare, ci de masurile ferme luate de autoritati.

Un singur exemplu: odata cu cu noul an chinezesc peste 2600 de persoane s-au intors din China, România nu a avut niciun caz datorita masurilor luate.

Noi am avut, ca tara, unul din cei mai agravanti factori de raspandire a epidemiei, faptul ca s-au intors sute de mii, peste 235 de mii, din Italia, Spania, Franta, Germania, afectate de o raspandire larga. Aici am luat masuri de carantina, izolare.

Masurile au fost luate cand alte tari nici macar nu discutau, noi am fost criticati pentru masuri, cand , de exemplu, am introidus carantina pentru cei ce veneau din Italia, considerata excesiva, prea severa, masura pe care am mentinut-o, si care s-a dovedit ca a dat rezultate”, a mai spus Orban la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS.