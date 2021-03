Ludovic Orban: „În perioada în care am fost premier, am urmărit creșterea numărului de paturi de la ATI, dar și a paturilor pentru pacienții cu forme medii de SARS-COV-2. Asta sper să facă și actualul guvern. Ne confruntăm cu al treilea val al pandemiei. (...) Am sprijinit cu fonduri europene achiziționarea de paturi de terapie intensivă. Am folosit și bani dintr-un program cu Banca Mondială, tot în sprijinul rezolvării crizei sanitare. Am venit cu soluții inovative în așa fel încât să avem personal suficient pentru tratatea bolnavilor de la terapie intensivă din timpul pandemiei. La începutul pandemiei aveam doar câteva sute de paturi de ATI, iar în vârful pandemiei am avut peste 1.500 de paturi la terapie intensivă.”

Președintele Camerei Deputaților a afirmat că parlamentarii liberali vor vota împotriva moțiunii depusă de social-democrați împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui.

Ludovic Orban: „Astăzi am mandatat senatorii PNL să voteze împotriva moțiunii depusă de PSD. Biroul Politic ia decizii politice, de aceea am luat această decizie.”