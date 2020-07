Ludovic Orban îi recomandă lui Dan Barna să citească planul de relansare ECONOMICĂ: ”Este un program la care am lucrat enorm”

”Cred că nu l-a citit, sincer. Îi recomand să îl citească. Este un program la care am lucrat enorm, un program pe care nu l-am făcut numai noi. Am consultat specialiști din toate instituțiile publice, din mediul de afaceri, din mediul neguvernamental. Este un program care a urmărit ce se întâmplă și în alte țări europene, încercând să preluăm măsurile care sunt aplicate cu succes în alte țări. De exemplu, deja am și aplicat schema de ajutor de stat.

Am aplicat o schemă de ajutor de stat care s-a aprobat pentru mai multe state europene, printre care Germania, care permite reducerea prețului la energie electrică pentru marii consumatori industriali, prin scăderea cu un procent – noi am aplicat un procet de 16% – din taxa de CO2, care este inclusă în factură și este o formă de schemă de ajutor de stat, care a permis, de exemplu, Germaniei să susțină industriile energofage, care au un consum mare de energie electrică în cadrul structurii de costuri a produselor, să crească competitivitatea produselor germane. Cum să nu aplici o astfel de schemă de stat? Asta nu e o subvenție în sine, ci este o schemă de ajutor de stat, care, după OUG 114, România a ajuns într-o situație paradoxală. Deși avem gaz, deși România era un exportator net de energie electrică, am ajuns în situația în care gazul natural și energia electrică au ajuns să fie la un preț peste media europeană, peste bursa din Austria. Cum să nu avem noi ca obiectiv să creștem competitivitatea companiilor românești prin aplicarea unor astfel de scheme de ajutor de stat care sunt aplicate și în alte state.

Ce să facem, să nu aplicăm IMM Invest? Am fost atacați, făcuți praf pe schema de ajutor pentru companiile mici și mijlocii, dar iată că IMM Invest funcționează, sunt peste 10.000 de companii. Până acum a fost depășit plafonul de 10 miliarde, plafonul de garantare, și cu siguranță schema va crește finanțarea IMM de către mediul financiar-bancar. Cum să meargă companiile dacă nu le asiguri capital de lucru și capital pentru investiții? Companiile care au capital de lucru pot să își deruleze afacerile în condiții bune, își mențin locurile de muncă, își mențin prezența pe piață sau chiar pot să se dezvolte. Dacă fac investiții, evident că aceste investiții pot să ducă la dezvoltarea companiilor respective, la creșterea competitivității și ponderii pe piață. Asta, iarăși, e și în avantajul companiilor, și în avantajul angajaților”, a declarat Ludovic Orban, joi seara.