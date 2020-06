Ludovic Orban despre 'legătura' dintre Guvern și directorul Unifarm: "Este o imensă manipulare"

Ludovic Orban, prezent in emisiunea Jocuri de Putere cu Oreste Teodorescu, a declarat că nu exista niciun fel de legatura intre directorul Unifarm si Guvern:

"Toata lumea incearca sa creeze o legatura intre Guvern si directorul Unifarm. Noi l-am gasit in functie, mandatul lui expira in 14 iulie. Nu am luat decizia sa il schimbam in plina pandemie. Procedurile de schimbare in conditiile legislatiei actuale e destul de complicata. Trebuie sa-i platesti toate veniturile pe care le-ar fi obtinut pana la sfarsitul mandatului. Eu nu am avut niciun fel de informatie despre faptul ca la Unifarm s-ar fi desfasurat proceduri care incalca legea.

Unifarm a avut un rol important, ne-a salvat din foarte multe situatii. Noi am demarat achizitiile pentru stocurile strategice. Achizitiile demarate de ONAC s-au impotmolit pentru ca s-au schimbat conditiile pietei internationale. Am avut contracte care erau anulate in ultimul moment. AM avut contracte semnate din anumite tari si tarile respective avea interdictie la export. Am facut nenumarate interventii pentru a permite derularea contractelor. In aceasta perioada Unifarm a demarat proceduri de achizitii, ele trebuiau sa fie in conformitate cu procedurile, dar a reusit achizitii in momente critice. Noi eram in punctul de a ramane fara teste.

Daca au existat acte de coruptie si daca DNA are aceste date, daca cineva a gresit trebuie sa fie pedepsit. Incercarea penibila de a face o legatura intre directorul Unifarm si Guvern este o imensa manipulare. Directorul Unifarm a fost numit cand Ponta era ministrul Sanatatii interimar.

Unifarm, fiind o companie care functioneaza de mult timp, are foarte multe contracte, are alt portofoliu de relatii internationale, asta s-a si dovedit. A avut o capacitate mai mare decat prin intermediul Onac.", a explicat Orban la Realitatea PLUS.