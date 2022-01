„Ce am avut de spus, am spus în competiţie. Nu pot să dau cu piciorul în cineva care este căzut la pământ şi care în curând va fi schimbat şi din funcţia de preşedinte al PNL. Cîţu va fi schimbat când va dori Iohannis şi va fi schimbat cu cel cu care doreşte Iohannis. Dacă se hotărăşte Iohannis să-l schimbe pe Cîţu. Părerea mea e că nu mai poate să-l ţină foarte mult, nu poţi să ţii în fruntea unui partid o persoană care practic are credibilitate aproape zero în spaţiul public” a afirmat Ludovic Orban duminică seară, la Realitatea Plus.