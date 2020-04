Ludovic Orban, despre CE se va intampla dupa 15 mai: Hotelurile se redeschid, situatia restaurantelor este inca incerta

"Vă spun încă o dată ca să înțelegeți. Nu vă putem da aceste răspunsuri. Vom ridica doar acele restricții pentru care nu există risc epidemiologic. Vom aștepta 14 zile să vedem care sunt efectele și apoi trecem la alte măsuri", a explicat premierul.

Intrebat despre posibilitatea deschiderii localurilor, premierul a evitat sa avanseze vreun termen legat de acest subiect, precizand in continuare ca deschiderea acestora se va face gradual, cu impunerea unor reguli.

„Nu vor fi restricții în privința hotelurilor. Vor fi reguli pentru protejarea clienților. Ei își pot deschide afacerile oricând. În privința restaurantelor, evaluările sunt rezervate. Există un risc epidemiologic mare. Ridicarea restricțiilor se va face gradual. Trebuie pregătite măsuri de protejare dacă dăm drumul la restaurante, creșe sau grădinițe“, a explicat Orban.

Pe de alta parte, Orban a precizat ca după 15 mai va exista o lista de ”motive întemeiate” pentru care oamenii vor putea calatorii in afara localitatiilor de domiciliu.

”Dupa 15 mai, am stabilit clar că vom elimina restrictiile de circulatie in interiorul localitatii total si, de asemenea, vom pastra doar anumite restrictii pentru deplasarea in afara localitatii (...) O să fie o lista a motivelor intemeiate pentru care se poate iesi, care va fi o lista mai larga decat pana acum. Cand vom lua deciziile, va vom anunta”, a spus Ludovic Orban.

Pe de alta parte, premierul a cerut populatiei sa se comporte responsabil de 1 mai, asa cum a facut si cu ocazia Sarbatorilor de Paste, pentru a preveni riscul raspandirii coronavirusului. „De Paște, situația a fost în regulă, pentru că cooperarea între biserici și autorități a dus la eliminarea riscului epidemiologic. Și de 1 Mai sperăm ca oamenii să respecte regulile. Pentru orice ridicare de restricții trebuie să avem o fundamentare serioasă“, a spus Orban.