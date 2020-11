Ludovic Orban, despre al TREILEA val al pandemiei de coronavirus: ”Vedem ce se întâmplă în alte țări. NU vrem să ajungem acolo”

”Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care fac un efort uriaș pentru a trata pacienții, este o lupră zi și noapte pentru a salva pacienți, în condiții de presiune uriașe. Le mulțumesc tuturor cadrelor didactice care își desfășoară activitatea ca pe o misiune și reușesc să salveze vieți. Vreau să-i rog pe români să înțeleagă că este fundamentală respectarea regulilor sanitare. Vedem ce se întâmplă în alte țări, pandemia practic a explodat și guvernele sunt obligate să ia măsuri radicale, nu vrem să ajungem acolo. Fac apel să înțeleagă că este mult mai ușor să nu te îmbolnăvești decât să treci prin boală. Aveți grijă de voi, respectați regulile pentru a nu vă pune în pericol viața”, a spus premierul României.

Întrebat despre al treilea val al pandemiei de coronavirus, premierul a menționat eforturile făcute de Guvern pentru limitarea răspândirii virusului.

”Facem eforturi constante pentru a face față și mai bine pandemiei. Am făcut progrese, poate nu chiar la nivelul nevoilor, dar am făcut progrese în testare, încercăm să creștem capacitatea de testare cu teste rapide. În terapie intenisvă există 1800 și ceva de pacienți care necesită tratament. Am făcut un plan de creștere a capacității în spitale. Este o limită dată de personal.

În materie de alimentare cu oxigen facem eforturi constante. La Spitalul Colentina, consumul de oxigen a crescut faţă de luna iunie de 5 ori. Pe măsură ce se înfiinţează noi secţii de terapie intensivă trebuie să facem faţă creşterii consumului de oxigen. Nu ne dorim în situaţia să ajungem aproape de limită. Dacă oamenii înţeleg, putem să oprim creşterea numărului de cazuri şi de oameni care au nevoie de tratament la ATI”, a declarat Ludovic Orban, luni.