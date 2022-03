Orban a menţionat că a susţinut încă din anii '90 intrarea României în NATO şi în Uniunea Europeană şi a arătat că pe tot Flancul Estic Alianţa a desfăşurat trupe în scop defensiv.



„Bine că am ajuns în Uniunea Europeană şi în NATO. Dacă nu eram în NATO, astăzi eram şi noi în bătaia rachetelor agresiunii imperialiste a lui Putin. (...) Astăzi NATO a desfăşurat trupe pe tot Flancul Estic, în ţările baltice, în nord, în Polonia, România şi o să mobilizeze şi în Bulgaria, deci tot Flancul Estic este apărat", a adăugat el.



În opinia sa, probabilitatea ca România să intre într-un conflict militar este "infimă".



„Este o perioadă în care există o anumită vulnerabilitate a populaţiei la tot felul de zvonuri. Românii trebuie să ştie că probabilitatea ca România să intre într-un conflict militar, astăzi, este infimă, din foarte multe motive", a spus fostul premier.



Întrebat despre semnificaţia vizitei vicepreşedintelui SUA, Kamala Harris, în România, Orban a afirmat că prin această vizită oficială se transmite un mesaj ferm de susţinere pentru ţările NATO de pe Flancul Estic.



„Vizita vicepreşedintelui SUA arată faptul clar că SUA sprijină aliaţii săi din NATO, în special aliaţii de pe Flancul Estic. Vicepreşedintele SUA a venit în România, dar anterior a fost în Polonia, deci este clar că SUA, prin vizita oficială a vicepreşedintelui, transmite un mesaj ferm de susţinere pentru ţările NATO de pe Flancul Estic, care sunt, s-o recunoaştem, sub cel mai ridicat risc în eventualitatea unei agresiuni", a subliniat el.



Ludovic Orban a participat vineri, la Slatina, la lansarea partidului Forţa Dreptei în judeţul Olt, unde a fost constituit un grup de iniţiativă coordonat de Marian Emanuel Doagă.