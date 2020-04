Ludovic Orban, ANUNȚ despre deschiderea parcurilor. Care va fi RESTRICȚIA menținută

Parcurile se vor deschide, însă nu și locurile de joacă pentru copii, care vor rămâne închise, a subliniat premierul Ludovic Orban luni seară, la un post TV.

„În privinta parcurilor, riscul epidemiologic este relativ scazut si probabil va face parte din masurile de relaxare. Exista o exceptie: locurile de joaca pentru copii unde exista risc epidemiologic mai mare și e posibil ca si in cazul in care si parcurile se vor deschide, locurile de joaca vor ramane inchise. (...) Va ramane acea restrictie legatea de numarul maxim de 3 persoane care vor putea merge in grup”, a declarat, luni, premierul la un post TV.

Șeful Executivului a ținut să precizeze că nu Guvernul a închis parcurile, ci autoritățile locale, autoritățile județene și municipale au luat această decizie.

„Noi nu am inchis parcurile in mod expres prin ordonante militare sau prin hotarâri ale Comitetului Național pentru Situații speciale de urgență. Ele n-au fost închise prin decizii luate in ordonantele militare. Sigur ca parcurile au fost inchise prin decizii ale comitetelor pentru situații de urgenta de la nivel judetean sau municipal.

Restrictiile pe care le am impus au generat intr-un fel intr o orarecare masura neutilizarea parcurilor, dar noi n-am interzis in mod expres activitatea în parcuri.

Iar în parcuri, sigur, cu respectarea anumitor reguli, riscul epidemiologic este mai mic.

In general, in spatiul liber, acolo unde nu se adună oamenii, sigur, și când se vor deschide parcurile și se va relua circulația va rămâne acea restricție legată de numărul maxim de persoane care pot să stea sau se deplaseaza in grup, care va ramane la 3 persoane maximum”, a explicat Ludovic Orban.