"Am fost informat printr-un SMs cu 2 minute înainte de declarația prim-ministrului. Fac politică de 31 de ani, am învățat să construiesc, nu să distrug, am învățat să adun oameni în PNL, nu să-i alung, am învățat să-mi respect partenerii, în nicio colaborare lucrurile nu funcționează dacă fiecare partener nu este mulțumit. Cum să lichidezi într-o singură zi, practic, să-ți tăi craca de sub picioare, și să tăi crapă PNL-ului și capacității de a guverna România? Așa ceva n-am văzut în viața mea. Am intrat într-o criză care sincer, nu-i văd motivația, nu pot să înțeleg care e mobilul. La Guvern, în momentul de față, se pregătesc demiterea tuturor prefectilor și subprefectilor. Chiar vrem să ardem toate punțile? Chiar vrem să nu mai avem nicio șansă să construim singură formulă care ne poate asigura o majoritate parlamentară? Că să putem face lucrurile pe care ne-am angajat în față oamenilor că le vom face? Nu înțeleg mobilul acestei crize. Rămân un om de echilibru, un om rațional, care va caută cele mai bune soluții pentru PNL, un om care să poată să garanteze menținerea PNL la guvernare într-o coaliție decentă, nu cu blaturi pe sub masă cu adevărații noștri inaimici. Alegerea pe care o veți face în 25 septembrie nu e o alegere despre acordare de proiecte de finanțări pentru primari.

Vorbesc de PNDL3 din ianuarie, am și explicat de ce e necesar PNDL. Contracandidatul meu a dat declarații contradictorii chiar când și-a anunțat candidatura despre PNDL, a spus că nu se mai face. Eu susțîn PNDL 3 dar o spun limpede, puteam să adoptăm actul normativ fără să rupem coaliția, de ce să rupem coaliția? Noi am și aprobat un acord de principiu în coaliție. Nimeni nu a avut nimic împotriva. Va spun sincer că nu poți să conduci fără majoritate parlamentară, iar o majoritate nu poate fi decât transparență, decentă care să-ți permită să guvernezi, nu cu înțelegeri sub masă.

Nu voi acceptă niciodată să las PNL pradă PSD. Nu voi acceptă niciodată să lăsăm partidul pradă oricărei forme de USL2 sau oricare formă de înțelegere pe sub masă. Închei prin a va spune că doar democrația da rezultate potrivite atunci când sunt alegeri, doar votul liber exprimat de oameni conform propriei credințe, evaluări, este cel care da rezultate libere. Ce mi-a fost dat să aud de la susțînătorii mei nu mi-a fost dat să aud. Să fie sunați să-și retragă like-urile de pe postările mele. Să se facă monitorizări pe like-urile mele. Să li se spună primarilor că niciun primar din filiala nu va primi niciun proiect dacă nu se aliniază celui care are pâinea și cuțitul. Eu așa ceva n-am văzut în viață mea", a declarat Orban.