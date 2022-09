"Este o aberație, am formulat amendament ca plafonul de 255 kWh să se aplice indiferent de consumul din trecut, n-are nicio legătură. În continuare se plătește acciza, bonusul de cogenerare (prin care se dau niște bani către producătorii) si certificatele verzi ( altă schemă de ajutor de stat menită să încurajeze trecerea la energii nepoluante). Practic, într-o astfel de situație de criză, nu are nicio logică să păstrezi aceste elemente de cost. criză e a declarat fostul premier, Ludovic Orban, în exclusivitate la Realitatea Plus.

ÎN ACTUALUL CONTEXT, GUVERNUL RISCĂ SĂ PROVOACE UN URIAȘ BLOCAJ FINANCIAR

Orban a criticat și atitudinea actualului executiv față de furnizorii de energie, pe care i-a împins spre o situație de criză pentru că nu le-a achitat sumele promise.

"Noi suntem deja în septembrie, iar statul s-a angajat să le plătească furnizorilor, să compenseze practic, diferența dintre prețul la care aceștia cumpără energia si cel la care livrează. Până acum, din informațiile mele, s-au plătit aceste sume abia până la nivelul lunii aprilie. În aceste condiții, furnizorii nu mai au bani, pentru că și-au creditat clienții, dar n-au primit banii de la stat. În momentul de față, ei nu mai au bani să plătească pe tot lanțul și vor intra într-un blocaj financiar. Eu mă mir că Transelectrica nu spune nimic, are profituri de 4 ori mai mici, pentru că firmele nu i-au plătit serviciile, pentru că așteptau banii de la stat. Pe ansamblu, estimările privind suma ce ar trebui compensată este cam la 30 de miliarde. Părerea mea este că toate aceste măsuri pe care încearcă acum guvernanții să le impună au ca scop să ajute pe cât mai puțini consumatori, pentru că ei nu au bani prevăzuți pentru aceste scheme, a afirmat liderul formațiunii Forța Dreptei.