„După ce am preluat conducerea partidului ne-a mai apărut un partid competitor: partidul format de cel care a fost pus premier de preşedinte şi pe care noi l-am susţinut ca şi candidat la funcţia de prim-ministru. Gândiţi-vă în ce problemă de competitivitate am fost puşi noi în momentul în care cel pe care l-am susţinut ca şi premier în campania din 2016 s-a hotărât să facă un partid. E adevărat, după ce avusese o tentativă să ajungă preşedinte la Partidul Naţional Liberal, în care şi-a dat seama că nu are nicio şansă în urma unei discuţii pe care a avut-o cu mine.

Culmea e, vă daţi seama, cum puteam eu să-l atac pe Cioloş sau colegii din PNL, atâta timp cât noi am defilat cu el pentru candidatura la funcţia de prim-ministru. O dificultate extremă", a mai spus Ludovic Orban, citat de agerpres.ro.

Orban a respins categoric și propunerea USR PLUS pentru premier, făcută vineri de Dacian Cioloș, la o dezbatere a celor trei candidați pentru șefia USR-PLUS la congresul din 2 octombrie.

Ludovic Orban s-a aflat duminică la Iași, la ședința Colegiului Director Judeţean Iaşi, în care şi-a prezentat moţiunea de candidatură la preşedinţia partidului.

Moțiunea „Forța Dreptei”, cu care participă la congresul din 25 septembrie, pentru un nou mandat în fruntea PNL, a fost aprobată cu 89 de voturi pentru și 3 împotrivă.