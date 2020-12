Ludovic Orban, mesaj pentru voluntari: ”Perioada dificilă a pandemiei a arătat cum voluntariatul creează punți, educă în spiritul solidarității”

”Respect și recunoștință față de munca voluntarilor, cei care, indiferent de circumstanțe, se dedică aproapelui. În momente dificile, ei sunt oamenii care întind o mână de ajutor celor din jur, dovedind preocupare, empatie, bunătate și umanitate.

Împreună este cuvântul care definește calitatea de voluntar – fie că înseamnă a fi alături de cei care sunt în nevoie, sau a lupta și promova idealuri și principii comune. Anul acesta, tema Zilei internaționale a voluntarilor - Together We Can Through Volunteering - subliniază încă o dată o certitudine resimțită de oamenii din întreaga lume: reușim doar împreună, iar voluntariatul este esențial în acest demers.

Puterea binelui este ceea ce ne surprinde plăcut de fiecare dată când un voluntar așază o nouă cărămidă, prin puterea exemplului, pentru construirea unei societăți moderne. A face voluntariat reprezintă manifestarea nevoii de comunitate și de unitate a ființei umane.

Perioada dificilă a pandemiei a arătat cum voluntariatul creează punți, educă și ne educă în spiritul solidarității. Oameni obișnuiți, cadre medicale, personal din mai multe arii de competență s-au implicat altruist și au dovedit o putere incredibilă de mobilizare.

Cea mai recentă dovadă este implicarea impresionantă a studenților la medicină, care oferă din timpul, expertiza și energia lor pentru a se alătura eforturilor de tratare a pacienților infectați și combaterii răspândirii noului coronavirus. Faptul că la nivelul Guvernului am modificat legislația, în sensul încurajării studenților la medicină din anii terminali să desfășoare activități de voluntariat, a fost un pas firesc, având în vedere că, îndeosebi în perioade de răscruce, cum este cea pe care o traversăm, voluntarii rămân o resursă indispensabilă a comunității. Răspunsul primit din partea societății este încurajator și responsabilizează instituțiile statului la o mai mare deschidere către activitățile de voluntariat.

Transmit recunoștința mea față de toți voluntarii din România, din toate domeniile și care luptă pentru cauze nobile. Le mulțumesc celor care nu uită să fie oameni, în cel mai firesc mod, care sunt un exemplu pentru toți ceilalți și care inspiră tinerii și copiii să crească în spiritul solidarității și al umanității.

Sănătate multă și „La mulți ani” tuturor celor care arată că le pasă de semeni, de țara lor și de lumea întreagă!”, acesta este mesajul prim-ministrului Ludovic Orban.