Întrebat de jurnaliști, în această dimineață, în fața sediului Ministerului de Interne, cum comentează afirmațiile prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan, Lucian Bode a răspuns: "Comentez partea a doua - nimeni nu este de neînlocuit. Inclusiv ministrul Bode, inclusiv secretarul de stat Raed Arafat”.

Afirmația ministrului vine în contextul în care ordinul de evacuare a pacienților din spitalul pentru a face loc celor infectați cu Covid-19 a fost semnat de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, instituție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Afirmația ministrului vine în contextul în care ordinul de evacuare a pacienților din spitalul pentru a face loc celor infectați cu Covid-19 a fost semnat de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, instituție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Bode spune că responsabilitatea privind modul în care să fie mutați pacienții este însă a medicilor curanți, împreună cu fiecare pacient în parte și cu familia acestuia. "Ca simplu cetățean, am văzut și eu că modul în care a fost organizată externarea nu a fost deloc în regulă. De ce s-a ajuns aici? (...) Mutarea pacienților nu a hotărât-o nici Ministerul Sănătății și nici Departamentul pentru Situații de Urgență. Medicul curant spune dacă pacientul este mutat în alt spital sau daca este externat și hotărăsc de comun acord cum anume se face externarea. Ne-a șocat imaginea cu pacientul introdus în portbagaj. Am întrebat ce s-a întâmplat și am înteles că doctorul curant, împreună cu pacientul și cu familia acestuia au hotărât să aranjeze masina astfel încât să fie transportat acel pacient. Putem discuta foarte mult despre cauze, dar efectul l-am vazut cu totii. Asa ceva este indamisibil să se mai întample. Era la îndemâna celor care au făcut externările să ia câte o ambulanță să intre pe rând în curte", a afirmat Lucian Bode.

Întrebat dacă ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, ar trebui să demisioneze, Bode a spus: "Eu nu emit astfel de opinii în calitate de ministru în cabinetul din care face parte și domnul Voiculescu”.

Ministrul de Interne a mai spus că, în prezent, toate cele 20 de paturi ATI și aproape toate cele 90 de paturi cu oxigen de la Spitalul Foișor sunt ocupate.

În ciuda afirmației lui Bode legate de Vlad Voiculescu, în media au ajuns informații potrivit cărora este război în toată regula în Coaliția de guvernare din cauza lui ministrului Sănătății, după scandalul de la Spitalul Foișor și șirul de gafe făcute la finalul săptămânii trecute privind protocolul de înmormântare al decedaților de COVID-19.

Premierul Florin Cîțu însuși a spus că așteaptă demisii, dacă mai există onoare. La rândul său, deputatul Florin Roman a declarat că PNL „se desparte total” de acțiunile lui Vlad Voiculescu la MS, făcând referire la mai multe gafe ale ministrului, printre care și cea mai recentă situație generată de evacuarea cu scandal de la Spitalul Foișor.

Florin Roman nu este însă singurul liberal care cere "capul" lui Voiculescu. Vicepreşedintele liberal Ben Oni Ardelean a declarat, sâmbătă, că va solicita premierului Cîţu, în cadrul Biroului Politic Naţional al partidului care are loc chiar astăzi demiterea de urgenţă a lui Vlad Voiculescu.

În schimb, USR-PLUS nu vrea să audă sub nicio formă de revocarea ministrului Voiculescu.