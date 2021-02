Lucian Bode: „Unul din motivele pentru care am trimis echipele de control este și neconcordanța. Am văzut comunicările și necondordanțele de la IGSU (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, n.n.). Vom vedea ce se va întâmpla. Este puțin important ce explicații îmi vor da mie, e important ce explicații vor da în fața organelor de anchetă. (…) Un destin tragic, când ne gândim că persoana era deja salvată. Am înțeles că s-a întors să ia un laptop. Măsurile punctuale legate de tragedie le voi lua imediat după ce primesc rezultatul anchetei. Mi se pare anormal ca IGSU să nu fie echipat cu mijloacele acestea moderne. Mă vor informa de ce nu au achiziționat aceste perne pneumatice. Sper ca în acest an aceste perne pnuematice să intre în dotarea lor. Am vrea să le achiziționăm din fonduri europene. Vom lămuri cum le vom achiziționa și cu ce costuri.”