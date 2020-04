"Legile puterii". Ministrul Transporturilor: schimbări majore pentru aprovizionarea orașelor cu marfă

Aprovizionarea orașelor

Lucian Bode: „Nu există pericolul ca un oraș să nu mai fie aprovizionat. Toate măsurile luate de autorități au fost în sensul aprovizionării populației cu marfă. La început de martie ne-amn confruntat cu un blocaj în frontiera cu Slovenia, Ungaria și Austria, însă am reușit să deblocăm situația și am adus mii de camioane care transportau marfă. Comisarul Adina Vălean a ajutat foarte mult la deblocarea acestei crize. Sunt cinci culoare construite pe teritoriul României pe care circulă transportul de marfă. Avem în tranzit aproximativ 1.000 de camioane. Ele trebuie să părăsească țara în maxim 48 de ore. Pot staționa pentru odihnă dpoar pe traseul celor cinci culoare. Am fluidizat foarte mult tranzitul în România. Lucrăm împreună cu MAI pentru fluidizarea trecerii frontierelor. La Nădlac au decis să separe cele două puncte. Nădlac 1 rămâne pentru persoane, iar Nădlac 2 pentru marfă. Transportul rutier de persoane se află în mare dificultate în acest moment. Transportul internațional de persoane este suspendat. Luăm în calcul amânarea sau chiar suspendarea RCA în situația de urgență.”

Aprovizionarea orașelor aflate în carantină. Transportul de persoane, foarte afectat

Lucian Bode: „Nu există probleme în aprovizionarera cu marfă în orașele aflate în carantină. Se respectă condițiile incluse în Ordonanțele Militare. Transporturile sunt cu probleme în județele afectate, de exemplu Suceava. Există angajați la CFR care sunt în șomaj tehnic. Suntem singura țară care am redus transporturile până la un tonaj de 2.4. Vorbim de acele furgonete care se pot deplasa în orașele mici precum Țăndărei și Suceava. Transportul de persoane astăzi arată destul de îngrijorător. 30% din trenuri au fost suspendat, aproximativ 500 de trenuri suspendate din cele 1700. Vorbim de CFR, operatorul de stat. Asta ne duce la pierderi semnificative importante. Veniturile CFR Călători au scăzut cu 75%. Investițiile pe calea ferată trebuie să continue. În transportul naval lucrurile merg în parametri.”

Transportul aerian

Lucian Bode: „Datele oficiale arată că la nivel european, traficul aerian a scăzut cu 91%. Pentru România, scăderea e de 94%. Către zonele roșii nu se mai zboară. Sunt suspendate și zborurile interne. Blue Air și TAROM nu mai operează intern. Până vineri vom transmite spre Comisia Europeană o solicitare de ajutor pentru compensarea efectelor pandemiei. Vorbim de 130 de milioane de euro ar fi necesare pentru a salva TAROM și Blue Air. Nu excludem posibilitatea șomajului tehnic pentru compania TAROM. Acolo sunt 1.600-1.700 de angajați. Suntem convinși că vom obține bani și pentru Blue Air, cum sper să reușim și pentru TAROM."

Investiții. Proiecte mari de infrastructură - Magistrala 5 Metrou

Lucian Bode: „Criza se va încheia. Prin accelerarea marilor proiecte de infrastructură vom recupera decalajele cauzate de criza economică. Dorim să dezvoltăm și alte proiecte mari de infrastructură. Vrem ca șantierele să rămână deschisă. Pe Magistrala de metrou Drumul Taberei - Eroilor sunt trei contracte în derulare. Estimăm că la începutul lunii mai vom începe testele dinamice. Realizăm și recepția lucrărilor împreună cu ISU. La sfârșitul lunii iunie, metroul din Drumul Taberei trebuie să circule. De când a început criza coronavirus, am început mari proiecte de infrastructură: Sibiu-PItești (peste 200 de utilaje), Timișoara Sud, Pasajul Mogoșoaia. Lucrăm pe 140 kilometri de cale ferată pe Brașov-Simeria. Lucrăm pe Otopeni-Gara de Nord. Am venit cu un calendar de proiecte concrete. Ne-am stabilit ținte foarte clare. Vrem să dăm drumul la autostrada de Sud din București, la fel pe Pitești-Sibiu și Comarnic-Brașov. Putem oferi o nișă unde foarte mulți români își pot găsi de muncă, în zona de infrastructură."