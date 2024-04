Redăm principalele declarații ale lui Lucian Bode în cadrul ceremoniei de lansare a candidatului pentru Sectorul 1:

„- Cand mă uit la sectorul 1 mă cuprinde nu doar dezamăgirea, ci și revolta. revolta incearca pe cei mai multi locuitori ai sectoriului 1.

- Vremea experiențelor politice a trecut. Avem nevoie de echipe, de coeziune pentru a porni mai determinați, de a porni la drum, pentru un București demn de locuitorii lui.

- Am incredere-n George Tută că va produce schimbarea pentru fiecare cetățean al sectorului 1. succesul nostru se va oglindi în votul cetățenilor și avem datoria să convingem cetățenii că suntem singurii care putem oferi soluțiile.

- Este nevoie de multă maturitate politica pentru a depăși barierele personale, ambițiile pentru a ne atinge scopul comun. PNL și PSD sunt singurele partide care pot face echipa pentru București și care pot oferi candidatii portriviti.

- Sunt orașe care dau tonul, orașe cu administrațiile liberale. am putea reduce decalajele, am scoate sectorul 1 și din mizerie, am pune ordine în 2 și 5 și am continua dezvoltarea.

- Sunt în Bucuresti de 16 ani de cand mi-am început cariera politică. aAm văzut realizarile, astăzi Bucurestiul si sectoarele cresc datorită mediului privat și a unor primari de sector care își fac treaba foarte bine.

- Se văd unde primarii își fac treaba foarte bine, mergi în sect 3, 4 si 6 și zici ca esti în alt oraș.

- La sectorul 1 s-a eșuat lamentabil, în frunte cu actualul primar. A venit vremea să plece acasă și sectorul 1 sa redevină ce a fost altădată, un sector etalon.

- Este timpul sa discutam despre oamenii pe care-i propunem, ei sunt oameni momentului pentru PNL. cu Cătălin Cîrstoiu, alături de domnul Tuță, administrațiile s-ar mișca ca niște administrații unitare.

- Sectorul 1 are un specific aparte, are un potențial enorm, pare sa se dezvolta doar din inerție. Dacă primarul lipsea toți acești 4 ani, cred ca sectorul era mai bine. avem datoria să punem sectorul 1 pe drumul dezvoltării. Suntem singurii care le propunem bucurestenilor o echipă.

- Bucurestiul si sectorul 1 are nevoie ca de aer sa se porneasca motoarele. Avem cel mai bun candidat pentru Primăria Capitalei, avem un candidat tanar, foarte capabil, care a dovedit ca știe administrație la cel mai înalt nivel.

