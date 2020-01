Lucian Bode fluidizează traficul pe DN 1 trimițând mașinile prin pădure: ”Am stat 7-8 ore în trafic pe Valea Prahovei”

Lucian Bode a declarat, la Realitatea PLUS, că Guvernul s-a gândit la soluții pentru fluidizarea temporară a traficului, până la construirea autostrăzii.

”Guvernul intenționează ca, în sedința de mâine, să anuleze acel parteneriat public-privat, care este o șmecherie din punctul meu de vedere. Guvernul va decide cum anume va construi această autostradă și ce resurse va accesa. Premirul va ieși public și va spune ce a decis.

Eu văd posibilă ca această autostradă să fie finanțată de la bugetul de stat. Din momentul în care se semnează contractul cu beneficiarul vom ști termenul de finalizare a execuției.

Am stat 7-8 ore în trafic pe Valea Prahovei. Am găsit ca soluții temporare variantele ocolitoare pe la Comarnic. Până la sfârșitul lunii februarie, noi vom trimite documentația pentru Cormarnic-Brașov”, a declarat Lucian Bode la Realitatea PLUS. .

Câte despre Valea Doftanei, ministrul a spus că a avut o întâlnire cu primarii din zonă și au luat în dicuție varianta de finanțare prin minister. ”Am văzut că celebrul dum forestier a stârnit niște emoții în rândul unora. Eu am făcut referire la faptul că administrațiile din zonă au agreat ideea unui parteneriat în vederea decongestionării traficului în zona respectivă. Am stabilit variante alternative de ocolire”, a mai spus minitrul Transporturilor.

Acesta a precizat că a primit de la Primăria Azuga propunerea de a realiza o centură care să evite traficul de pe DN1. Finanțarea va fi decisă de către Guvern în toate proiectele despre care ministrul a vorbit cu administrațiile locale.