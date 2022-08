La tragerile LOTO de joi, 18 august, Loteria Română a acordat 15.466 de câştiguri în valoare totală de peste 849.600 de lei. De asemenea, cu mai multe săptămâni în urmă a fost câştigat marele premiu la LOTO 6/49, iar românul norocos și-a ridicat premiul în valoare de 1,7 milioane de euro. Posesorul biletului este din comuna Gura Teghii, județul Buzău, are peste 50 de ani și spune că participă la toate jocurile loto de mai mult de 30 de ani.

Rezultate LOTO duminică 21 august 2022

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 8, 32, 1, 43, 5, +11

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 2 9 9 5 3 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 5 4 0 1 4 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 3 2 0 5 5 2 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 39, 3, 14, 29, 24, 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 2, 12, 27, 15, 16, 9

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 8,49 milioane de lei (aproximativ 1,74 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 5,23 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6,14 milioane de lei (peste 1,25 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 471.300 de lei (peste 96.500 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 50.800 de lei (peste 10.400 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 346.500 de lei (peste 71.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 25.800 de lei.