Liviu Vârciu, după ce s-a vindecat de covid: ”Acum ficatul e praf și am rămas cu o pată pe plămâni. Plus ca obosesc foarte repede”

“Am avut o formă mai ușoară de Covid, dar chiar și așa, analizele mi-au ieșit rău și când am fost depistat pozitiv și acum. Nu am avut gust și miros. Acum ficatul e praf și am rămas cu o pată pe plămâni. Plus ca obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează”, a declarat Liviu Vârciu pentru un site.

“Am fost doar eu si cu play-station-ul. Așa am petrecut Crăciunul. Moșul nu a venit, ca i-a fost frică de Covid. Nu am intrat în contact cu nimeni în această perioadă. Mergeam la masa după ce terminau ai mei, atunci când nu mai era nimeni în bucătărie”.