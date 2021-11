"Din conducerea PSD-ului, niciunul dintre ei nu știu să facă un buget, vorbim de bugetul național, asta e o foarte mare problema. Ce încearcă ei...degeaba încearcă dacă nu înțeleg lucrurile astea. E problema lor dacă impun taxe în plus sau nu. În aia 2 ani și jumătate cât eu am avut niște programe serioase pentru antreprenori, cu măriri de pensii, de salarii", a declarat Liviu Dragnea la Realitatea PLUS.

Mai mult, Dragnea a vorbit despre planurile sale de viitor cu formațiunea APP.

"APP este singurul partid existent în România astăzi care nu are comenzi externe. Nici finanțări ascunse. Este singurul partid care nu are în spatele lui niște sforari, niște șmecheri care să comande niște decizii. E partidul care vrea să facă ceea ce am pus în programul 2016, pentru producătorii români să poată să își vândă produsele în România.

Am fost plecat cu mașînă cu Irina în Italia, Slovenia, Austria și Ungaria. Nu am fost în nicio vacanță, am avut și întâlniri politice. APP nu este nici de stânga nici de dreapta.

E o păcăleală să se discute despre stânga și dreapta. Dispută e între sclavagism și patriotism, între mândrie de țară și poziția ghiocelului, între viitor pentru națiunea ta și cealaltă varianta pe care ăștia o promovează. Noi avem obiective foarte clare, putem dovedi că ceea ce spunem facem, știm să facem lucrurile astea, am dovedit că nu avem nimic în spate, ate care să ne maimutarim în față televizoarelor. Își asumă și acum riscuri cei care au devenit membri APP, amenințări, presiuni. Oameni de afaceri, tineri, profesori, foarte puțini PSD-iști pentru că eu nu am încurajat. Îi presează instituțiile statului, le e teamă pentru că nu au toate informațiile dar simt că partidul se extinde în fiecare zi și se duce la oamenii care nu au făcut politică dar care înțeleg că trebuie să facă ceva.

Am fost intenționat în hipermarketuri, aceleași care sunt și aici, în Ungaria, Slovenia, Italia, Austria. 90% dintre produse erau locale. Noi ce facem?", s-a întrebat retoric Liviu Dragnea.