Liviu Dragnea cere să i dea înapoi dreptul la muncă

Liviu Dragnea: „Eu, până la ora asta, am două condamnări, de către două complete nelegale.”

Lăsat fără locul de muncă de la atelierul auto, fostul președinte al Camerei Deputaților a cerut instanței să-i fie anulată sancțiunea. Procesele lui Liviu Dragnea au durat aproximativ o oră aici la Judecătoria Sectorului 5. Fostul șef al social democraților a spus că a fost sancționat abuziv în penintenciar. Liviu Dragnea consideră că articolul de lege care vorbește despre drepturile persoanelor condamnate nu respectă Constituția și a cerut sesizarea CCR.

”În această convorbire am fost trei persoane. Doamna Alexandrescu, eu și partenera mea de viață, Irina Tănase. Și ea trecută pe lista de persoane aprobate. Pentru informarea dumneavoastră, partenera mea de viață era acasă îmbrăcată în pijamale și Anca Alexandrescu era în bucătarie, îmbrăcată lejer. (...) Trebuie să fiu pedepsit, înțeleg, pentru că într-o convorbire îmi exprim niște opinii. (...) Sunt inginer auto și asta e meseria mea. Am primit foarte multe evidențieri și recompense datorită modului în care am muncit la garaj”, a spus Liviu Dragnea, audiat prin videoconferință.

Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea: Este vorba de o sancțiune dublă, una administrativă și una de natură disciplinară. I-a fost retras dreptul la muncă în condițiile în care nu s-a stabilit nici termen, nici oportunitate. Astăzi se află în situația în care dumnealui stă în cameră 23 de ore din 24, este scos o oră la plimbare, chipurile, și atât.

Dragnea a fost vizitat, în închisoare, de Codrin Ștefănescu, unul dintre apropiații săi.

„I-au interzis dreptul la muncā, îl țin forțat in camerā, i-au interzis dreptul la pachete, vizite și interviuri în media! Chiar și dreptul sāu la sānātate este refuzat, amânat, tergiversat. Trebuie sā se opereze la coloanā, are dureri imense și asteaptā sā i se permitā asta! E un om puternic, nu plânge, nu urlā! Dar ceea ce i se intâmplā este inadmisibil! Sistemul este înfricoșat de el, știm asta!” a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.