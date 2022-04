În total au fost analizate 61 de produse, de la următorii producători/distribuitori:

Mărci de produse după numărul de aditivi alimentari

Carmin vopsea sidefata si accesorii ROYAL cu 11 aditivi

Carmin vopsea sidefata si decoratiuni autoadezive pentru oua CLASIC cu 11 aditivi

Alex vopsea de oua OUL DE AUR cu 11 aditivi

Alex vopsea de oua MAGIA CULORILOR cu 11 aditivi

Alex vopsea oua SIDEF MARMORAT cu 11 aditivi

Take vopsea de oua pentru 120 oua. Kit & Accesorii cu 11 aditivi

Heitmann vopsea pentru oua Ou sclipitor cu 11 aditivi

Carmin vopsea oua Nuante de poveste cu 10 aditivi

Carmin vopsea oua sidefata cu 10 aditivi

Carmin vopsea sidefata si decoratiuni autoadezive pentru oua RETRO cu 10 aditivi

Take vopsea de oua SIDEF MARMORAT cu 10 aditivi

Take vopsea de oua pentru 120 oua. Oua & Accesorii cu 10 aditivi

Heitmann vopsea pentru oua Culori puternice cu 10 aditivi

Carmin vopsea sidefata si decoratiuni 3D cu 9 aditivi

Alex vopsea lichida rosie cu 9 aditivi

Alex vopsea oua PERLAT cu 9 aditivi

Take vopsea de oua NUANTE PERLATE cu 9 aditivi

Take vopsea de oua sidefate 4 culori PEARL cu 9 aditivi

Atifco vopsea de oua cu sidef argintiu cu 9 aditivi

Atifco vopsea de oua cu sidef auriu cu 9 aditivi

Atifco vopsea perlata pentru oua cu 9 aditivi

Heitmann vopsea pentru oua Luciu de aur cu 9 aditivi

Alex vopsea lichida verde cu 8 aditivi

Alex vopsea lichida albastra cu 8 aditivi

Alex vopsea lichida galbena cu 8 aditivi

Take vopsea de oua lichida 4 culori cu 8 aditivi

Heitmann vopsea pentru oua Luciu argintiu cu 7 aditivi

Carmin vopsea oua 4 culori cu 6 aditivi

Take Vopsea de oua lichida rosie cu 6 aditivi

Take vopsea de oua si decoratiuni ZAMBILICI cu 6 aditivi

Take vopsea de oua si decoratiuni OUL TRADITIONAL DE ROMANIA cu 6 aditivi

Take vopsea de oua OUL HAIOS cu 6 aditivi

Take vopsea lichida pentru oua 5 culori cu 6 aditivi

Atifco vopsea lichida pentru oua cu 6 aditivi

Heimann Culori pentru vopsit la rece oua de Paste cu 6 aditivi

Heimann vopsea de oua 5 culori cu 6 aditivi

Take vopsea de oua rosie cu 5 aditivi

Carmin vopsea oua galbena cu 4 aditivi

Carmin vopsea oua verde cu 4 aditivi

Carmin vopsea oua violet cu 4 aditivi

Carmin vopsea oua albastra cu 4 aditivi

Carmin vopsea oua rosie cu 3 aditivi

Gallus vopsea pentru oua galben cu 2 aditivi

Gallus vopsea pentru oua violet cu 2 aditivi

Gallus vopsea pentru oua albastru cu 2 aditivi

Gallus vopsea pentru oua verde cu 2 aditivi

Atifco vopsea de oua rosie cu 2 aditivi

Omnicolor vopsea de oua galben cu 2 aditivi

Gallus vopsea pentru oua rosu cu 1 aditiv

Take Vopsea de oua granulata rosie cu 1 aditiv

Omnicolor vopsea de oua albastru cu 1 aditiv

Take vopsea de oua din coloranti naturali fara aditivi alimentari

Din punct de vedere al produselor ce conțin aditivi alimentari regăsiți frecvent situația se prezintă astfel:

57% dintre produsele studiate au avut în componență acid lactic (E270);

93% dintre produsele studiate au avut în componență azorubina (E122);

10% dintre produsele studiate au avut în componență benzoat de sodiu (E211);

"Vopseaua de ouă poate să conțină până la 11 E-uri care ne influențează atât pe noi, copiii noștri, bunicii și musafirii noștri la masa de Paște. Chiar dacă este pe coaja oului, ajungem să o ingerăm prin transferul pe mâini sau prin transferul direct în ouă. Atenție la vopseaua de ouă!", a declarat Sorin Mierlea, președintele Infocons.