Liderul unui temut clan din București ar fi încercat să plece din țară, deși are control judiciar! Este vorba despre Robert Nica, cel care conduce Clanul Sportivilor. Bărbatul s-a prezentat ieri după-amiază la punctul de trecere Ostrov.

Polițiștii de frontieră i-au verificat actul de identitate, l-au băgat în baza de date și și-au dat seama că acesta nu are permisiunea de a părăsi România, având în vedere că se află sub măsura controlului judiciar. Robert Nica a fost, astfel, întors de la vamă. Liderul Clanului Sportivilor se află sub control judiciar din toamna anului trecut. În primă instanță, bărbatul a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare pentru deținere de droguri în vederea consumului.