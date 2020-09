Liderii politici au votat la prima oră. Eugen Pîrvulescu: ”Am votat cu gândul la copiii și bunicii județului Teleorman”

”Am votat cu gândul la copiii județului Teleorman, am votat cu gândul la bunicii noștri, am votat cu gândul la dezvoltarea județului Teleorman, la schimbarea județului Teleorman, după 30 de ani, județul Teleorman merită mai mult”, a declarat candidatul la Consiliul Județean Teleorman - Eugen Pîrvulescu.

”Am votat pentru viitorul tinerilor noștri, am votat pentru o Alexandrie în care se poate. Se poate să avem locuri de muncă, se poate să avem tinerii acasă. Să avem apă curată la robinete, blocuri anvelopate, să luptam pentru educație. Am votat cu încredere și am încredere și în dumneavoastră”, a declarat Veronica Mitran, candidat la Primăria Alexandria.