Hava a subliniat că autoritățile știau că va veni valul 4 al pandemiei, astfel că, în loc să relaxeze măsurile și să permită organizarea festivalurilor, ar fi trebuit să pregătească spitalele și populația pentru ce va urma.

”Guvernul de coaliție nu trebuia să facă această relaxare extraordinară, nu a fost nicăieri în Europa.

Toți știam că vine valul 4. Trebuia să ne pregătim în timpul ăsta, să nu mai amăgim oamenii că facem spitale în containere, să îi ducem acolo ca pe animale - s-au dovedit că au fost o făcătură - să pregătim Remdesivir, toate medicamentele. Untold putea să se facă mai târziu.

În Belgia, aici, cota de infectare este foarte mică, dar astă-vară, în afară de mitinguri, unde au fost maximum 100 de persoane, care au plătit, au fost restricții.

În condiții de război trebuie să te porți ca la război, chiar dacă te doare”, a spus europarlamentarul PNL.

Liberalul a criticat și organizarea Congresului, la care au participat 5.000 de persoane în plin val al pandemiei, eveniment de la care, ca formă de protest, a lipsit.

”Vizavi de Congres...ori este roșu peste tot, ori numai pe o anumită bucată. Unii miniștri mută vina dintr-o parte în alta. Eu am preferat să nu mă duc. A fost prima dată un protest de-al meu vizavi de această ”nu-mi pasă de oameni, noi facem Congresul pentru că trebuie să-l facem, să se aleagă cineva.”

Și eu am făcut administrație, într-un oraș mai mic, dar, când erau probleme, le știam. Eu răspundeam, eu decontam.

Fiecare este responsabilul și stăpânul vorbelor sale: ai scăpat-o, o plătești.

Nu am auzit pe nimeni să spună ”îmi pare rău, am greșit!”. Toți încearcă să spună că alții sunt de vină”, a mai declarat Mircea Hava.

Întrebat cine crede că va conduce viitorul guvern, liberalul a răspuns: ”Nu știu, dar aș vrea să știu cum vom trece iarna. Că e Cioloș sau Cîțu, mă pasionează mai puțin. Ce mă pasionează e să fie cineva care să aibă puterea să deschidă frigiderul și să spună ”fraților, mai avem 5 măsline, hai să vedem ce facem!”.