LIBERALIZAREA pieței de energie electrică, reacție față de ultimele decizii ale ANRE

In conformitate cu Legea 123/2012 cu modificarile s/i completarile ulterioare, la data de 1 ianuarie 2021 toti consumatorii de energie electrica care nu au trecut in piata libera, au trecut in piata ”serviciului universal”. Astfel, conform LEGII, acestia vor achita de la 1 ianuarie 2021, pretul de ”serviciu universal” (mai mare cu 13-26% fata de pretul achitat in decembrie 2020).

Clientii pot trece din piata de ”serviciu universal” in piata concurentiala oricand, fara a exista in fapt o data limita. Singura consecinta este ca in piata ”serviciului universal”, astazi, achita un pret mai mare.

Noul proiect de Ordin realizat de ANRE, in concordanta cu Legea 123/2012, ANRE actionand in limita permisa de lege:

- NU amana liberalizarea pietei de energie electrica cu 6 luni,

- NU aduce preturi mai mici la consumatorul casnic in urmatoarele 6 luni, acesta platind deja de la 1 ianuarie 2021 preturl de serviciul universal, marite cu 13-26%

- NU obliga la semnarea contractului intr-un interval limita de timp cu consecinte asupra intreruperii livrarii de energie electrica (dar semnarea are avantajul posibilitatii obtinerii unui pret mai mic la energie in piata libera fata de piata ”serviciului universal”, diferenta pe care ar urma sa o plateasca in plus un consumator care consuma 100 kWh/luna la unul dintre cei mai mari furnizori fiind de 5 lei/luna).

Recomandarea acestui proiect, atentie recomandarea este ca in situatia in care un consumator trece din serviciul universal in piata concurentiala POATE!!! sa primeasca de la furnizorul la care trece un discount care se calculeaza ca diferenta intre pretul platit de consumator in serviciul universal si pretul cel mai mic din oferta furnizorul in piata concurentiala.

Acest POSIBIL!!! discount, teoretic, nu va fi acordat daca consumatorul trece la un alt furnizor din piata libera, deoarece nu acesta i-a luat banii consumatorului si mai mult acesta vine cu preturi care sunt mai bune cu 7-17% fata de preturile care le ar obtine de la furnizorul sau actual daca ar trece in piata libera. Astfel, trecerea in piata libera la furnizorul care are cel mai bun pret pe platforma ANRE astazi fata de unul dintre cei mai mari furnizori la un consum de 100 kWh ar insemna o factura mai mica cu 11 lei/luna fara nici un discount POSIBIL a fi dat de furnizorul sau actual.

Acest POSIBIL!!! discount, teoretic, va fi acordat exclusiv daca consumatorul ramane la acelasi furnizor care ii furniza si ”serviciul universal” pana la trecerea lui in piata concurentiala.

Dar si aici exista cateva semne de intrebare, cum se calculeaza aceasta suma. Teoretic discountul ar trebui sa fie raportat doar la pretul energiei active + tarife fara taxe si accize stabilite de lege si pe care furnizorul este obligat sa le plateasca statului, astfel in fapt suma pe care ar primi o inapoi consumatorul ar fi de cca 2,5 lei/luna (pentru un consumator care consuma 100 kWh/luna la unul dintre cei mai mari furnizori).

In concluzie, diferite pozitii publice cu trimitere la acest acest proiect de Ordin, la un potential OUG, nu fac decat sa mentina confuzia pe piata si sa creeze manipulare pe piata energieie electrice.

Singura solutie pe care Asociatia Energia Inteligenta a cerut-o inca din luna decembrie 2020 este Prorogarea termenului liberalizarii pietei de energie electrica prin OUG, informarea corespunzatoare a consumatorilor, programe de diseminare pentru consumatori si pregatirea corespunzatoare a procesului de liberalizare a pietei de energie, in opinia noastra, sunt singurele in masura sa duca la o liberalizare corecta a pietei de energie electrica si eliminarea haousului existent in acest moment.