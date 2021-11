DiCaprio, cunoscut pentru roluri ca J. Edgar Hoover în „J. Edgar”, Frank Abagnale Jr. în „Catch Me if You Can”, Howard Hughes în „The Aviator”, Jordan Belfort în „The Wolf of Wall Street” şi premiat cu Oscar pentru interpretarea din „Revenant”, îl va portretiza pe Jones, figură controversată aflată în spatele incidentului din Jonestown (Guyana) din 18 noiembrie 1978.

Actorul în vârstă de 46 de ani urmează să producă filmul împreună cu Jennifer Davidsson.

Scenariul va fi scris de Scott Rosenberg („Venom”, Jumanji”, „Citadel”), care va fi şi producător executiv.

Ca lider al grupului religios Peoples Temple, Jones a fost responsabil pentru sinuciderea a 909 oameni.

Adulat pentru farmecul său şi presupuse abilităţi de vindecare, Jim Jones a fost considerat pe de altă parte paranoic şi că a abuzat membri ai grupării sale.

Povestea lui a inspirat mai multe cărţi, documentare şi programe speciale de televiziune, inclusiv „Truth and Lies: Jonestown, Paradise Lost”, lansat la 40 de ani de la tragedie.

Cel mai recent film în care a jucat Leonardo DiCaprio este „Don’t Look Up”, regizat de Adam McKay, ce urmează să fie lansat de Netflix pe 24 decembrie.

El a încheiat de curând filmările pentru „Killers of the Flower Moon” al lui Martin Scorsese, producţie Apple TV+.