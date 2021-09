Ion Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, a fost condamnat miercuri la doi ani și jumătate de închisoare cu executare, potrivit minutei Curții de Apel București.

Potrivit avocaților din dosarul de evaziune fiscală, faptele se prescriu peste două zile, pe 2 octombrie 2021.

În primă instanță, pe 27 iulie acest an, Tribunalul București i-a condamnat pe Leo de la Strehaia, mama lui, Maria Mihai zisă Patroana, fratele vitreg, Ioan Mihai zis Mex, și vărul, Gheorghe Gheorghe, la câte 3 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, mai exact tentativă la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor și complicitate la această tentativă.

În septembrie acest an, Leo de la Strehaia a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru înșelăciune într-un alt dosar penal, iar fiul lui, la un an și 2 luni de închisoare cu suspendare, însă decizia nu e definitivă.