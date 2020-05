Vela, sfat pentru politicieni: Cine nu crede că există coronavirus să meargă într-un spital, la Terapie Intensivă, și să stea de vorbă cu bolnavii

„Sunt aceste mesaje si cred ca exista si foarte multa manipulare. Sa spui ca nu există coronavirus când in toata lumea, la nivel mondial, sunt evaluari stiintifice, medicale, Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ce se intampla cu pandemia, efortul internațional pentru a se gasi un vaccin, economiile statelor europene, ce se intampla in America, ce s-a intamplat in China, sunt realitati , nu sunt inventii, si daca cineva crede ca sunt inventii, dintre politicienii care speculeaza intr-un mod discutabil, incorect, ar trebui sa mearga intr-un spital, la Terapie intensiva, si sa stea de vorba cu oamenii bolnavi, un bolnav, lucruri pe care noi le-am facut. (...)

Sa mearga sa discute cu oameni care au trecut prin aceste drame, tragedii, pierzand pe cei dragi, intr-un mod neasteptat. Având o boala pe care o putea duce pe picioare, tratabila, in momentul in care s-a infectat cu coronavirus, aceasta boala impreuna cu infectia cu noul coronavirus au dat o rezultanta atat de dramatica incat le-a fost fatala. Acestea sunt realitati prezentate, detaliate”, a declarat Marcel Vela, luni seară, la „Legile puterii” de la Realitatea PLUS.