"Oamenii nu au nevoie de promisiuni. Ei au nevoie de căldură, au nevoie de hrană, de un sistem sanitar bine pus la punct. Cred că aceste lucruri trebuie să primeze. Int[rm într-un bulgare de zăpadă aratânnd că crescând prețurile avem nevoie de mai mulți bani pentru a acoperi aceste cheltuieli. În loc să vedem cum putema duce la normalitate aceste prețuri. Crescând prețurile cineva câștigă

Să producem mai mult, să investim mai mult, că apoi să avem un nivel mai bun de trăi. Noi ne-am propus din ianuarie să creștem pensiile. Dar nu acesta trebuie să fie scopul – ci un trăi mai bun. 2017 a fost anul cu cele mai mari datorii la bugetul de stat.

TVA redus la lemne nu a fost un proiect stric al PSD (...). Dacă din start dezinformăm poporul spunând că toate le face PSD, atunci cum mai plecăm la drum?", a afirmat deputatul PNL, Marilen Pirtea.

El a arătat că țara nu poate să aibă un interimar prelungit, referindu-se la criza politică prin care România trece în momentul de față.

Legat de PNRR, deputatul a spus că acesta nu se poate renegocia. "Îi înțeleg pe cei de la PSD că ar băga și 30% din PIB, dar nu se poate. PIB-ul se poate crește doar sprijinind mediul privat pentru că ala aduce bani. Singurul mod în care poți pune în practică programele sociale este să ai bani, iar ca să ai bani trebuie să îi sprijini pe cei care îi fac, iar cei care îi fac - nu doar în România, ci peste tot în lume - sunt cei din mediul privat", a arătat el.

Deputat USR, Nicu Fălcoi susține, la rândul său, că PSD a intrat în campanie: "Noi am avut niște propuneri. Să creștem salariul minim, spunea PSD. Noi am propus să reducem taxele. Asta e propunerea cu care tot batem la cap PNL de doi ani de zile. Tot promisiune e atâta timp cât nu ai cu cine să o pui în practică.

Opina cum că situația României de acum se datorează ultimului an de guvernare e greșită. Se datorează PSD, nu alctuiva. În ultimii 30 de ani ați guvernat. Dvs ați adus țară udne se află acum".

Potrivit deputatului USR, România trebuie să fie educată. În context, Fălcoi a arătat că "antreprenoriatul înseamnă niște competențe care trebuie dobândite, educate".

"E nevoie evident de pensii și alocații, dar aceștia se întrețin de cei acre muncesc. Și programele europene sunt corelate de creșterea PIB-ului. Noi nu avem mecanisme (...) numărul pensionarilor e întreținut de cei care lucrează. Ca să avem ca efect creșterea pensiilor trebuie să lucrăm la cauză - creare locuri de muncă, investiții în mediul privat", a explicat parlamentarul USR.



Deputatul AUR Antonio Andrușceac nu crede nici el în promisiunile făcute de social-democrați. Parlamentarul ar și un argument în acest sens.

"Nu cred nici în varianta creșterii pensiilor și a salariilor pentru că această se poate face în anumite condiții, nici în scăderea taxelor și a TVA-ului pentru că asta va crea doar impresia unei bunăstări, ci doar în investiții cât se poate de urgențe în toate acele zone importante (...). Manipulare populație – sărăcie energetică, hrană, care nu mai sunt din păcate sub controlul nostru. Aici trebuie să lucrăm. Anteprenor bogat, țară bogată. Bani se pot aduce printr-o impozitare corectă a zonei energie, oil & gas, retail & food", a spus Andrușceac.

În ciuda opiniilor enunțate mai sus, social-democrații o țin una și bună. "Ideea de promisiune nu își are sensul. Peste 1,8 milioane de români au ieșit din sărăcie când a fost PSD la guvernare. 2019 a fost cel mai bun an antreprenorial. Am crescut și alocații și pensii și asta s-a putut dacă ai că proritate românii. Reducere TVA pentru lemne de foc, creșterea pensiilor, a veniturlor e o altă soluție. Nu e o capcană lăsată PNL la început de drum", susține senatorul PSD, Radu Oprea.