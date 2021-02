„Șirul de erori ne arată că sistemul de urgență are niște lacune. Sistemul de intervenție de urgență are nevoie de reformă. Daca în timpul pandemiei ziceam că 80% dintre manageri nu au ce căuta, au reacționat. (...) Dăm vina pe o grea moștenire, dar celor care trecem prin aceste funcții de decizie pandemia ne-a arătat un management la pământ, cu feudele din minister. 10-15% din minister lucrează, restul sunt interese proprii. Când am luat în perioada de urgență managementul spitalelor la Ministerul Sănătății s-a văzut. Ulterior, legal am fost împiedicați să mai preluăm această coordonare, tu ca minister erai legat la mâini să faci o modificare în managementul spitalelor care țin de autoritățile locale”.

Fostul ministru Nelu Tătaru a amintit și de măsurile pe care le-a luat în tragedia de la Piatra Neamț, din 14 noiembrie 2020, când în prima zi au murit 10 pacienți COVID-19 dintre cei 16 în saloanele ATI în care s-a produs incendiul devastator. În următoarele zile au murit încă cinci pacienți dintre cei transferați la Iași, bilanțul final ajungând la 15 morți. Doar un pacient dintre cei 16 a fost externat în final, iar medicul Cătălin Denciu, care a încercat să salveze pacienții alături de asistente, a ajuns în Belgia pentru tratament, după ce a suferit arsuri pe o suprafață de peste 60% din corp.

„A fost tragedia de la Neamț. Am reacționat cât de repede s-a putut. În 12 ore, toți erau transferați la Iași, colegul nostru medic era in avionul de Belgia. Au urmat și alte tragedii. Poate unii atunci strigau demisii. Nu știu dacă demisiile rezolvă” a mai declarat Nelu Tătaru, la „Legile puterii”, marți seară, la Realitatea PLUS.