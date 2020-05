„Legile puterii”. Nelu Tătaru: De ce să plătească 90 la sută din populație pentru 10 la sută care nu respectă regulile?

„Marea majoritate a populației a respectat a populației a respectat măsurile, restricțiile și le multumesc pentru acest lucru.

De ce sa plateasca 90 la suta din populatie care a respectat, a constientizat, care a avut rabdare pentru cei 10 la suta, care nu au respectat, nu vor respecta niciodata si pentru care erau acele amenzi.

Ne aflam in acest moment in care noi nu avem acum parghii ca sa putem controla, ca macar sa aratam ce ar putea pati daca nu respecta niste reguli.

Daca apelez in continuare la responsabilitate simt civic, la un moment care trebuie depasit de toata populatia tarii, merg pe necesitatea unor amenzi in contextul in care trebuie sa existe, tocmai pentru acei 10 %.

Nu stiu daca 90 la suta din populatia asta ar trebui sa se simta stinghera in fata unor 10 la suta care n-au respectat si nu vor respecta niciodata”, a spus, miercuri seară, Nelu Tătaru, la „Legile puterii”.