„Legile puterii”. Ministrul Sănătății, noi măsuri la Suceava, principalul focar de coronavirus din România

„La Suceava în acest moment gestionam un focar care este stabilizat.

Este un moment in care Suceava, dacă realizeaza ca a trecut printr-unul din cele mai grele momente ale acelui oraș, ca populatie, corp medical, ca autoritate locala, va putea preveni pentru viitor tot ce s-a intamplat pana acum”, a declarat Nelu Tătaru, la „Legile puterii”.

Ministrul a anunțat că peste două zile la conducerea Spitalului județean va reveni o conducere civilă.

„Avem un management militar, care se pregateste să predea in două zile managementul unei echipe de medici civili. Suntem intr-un moment in care colectivul medical de la spitalul de la Suceava este valid, este constient de etapele pe care le-a parcurs si avem de gestionat, impreuna, situatia care este stabila acum in Suceava, petnru a nu o scapa iar in acel moment de transmitere comunitara”, a explicat ministrul.

Spitalul judetean din Suceava are conducere militară din 2 aprilie: generalul maior în rezervă Ionel Oprea, coordonatorul activității spitalului, și colonel Daniel Derioiu.

Nelu Tătaru a exclus deocamdată ridicarea carantinei în perioada următoare în orașul Suceava și localitățile limitrofe

„Este un moment care mai trebuie gestionat pana sa ridicam acea carantina. In acest moment nu se une probl ridicarii carnatinei, in perioada viitoare trebuie evaluat si in functie de evolutia in dinamica putem gestiona si acest moment”, a explicat Nelu Tătaru, la „Legile puterii”.