„Legile puterii”. Ministrul Sănătății: Echipamentele rămân o problemă, dar facem achiziții. Soluția este producția națională

„Echipamentele raman, sa spunem, o problema, nu la fel de mare ca acum doua saptamani. Sunt achizitii in desfasurare. Vom avea achizitii in urmatoarele doua saptamani. Dureaza pentru ca nu suntem singurii, toate tarile Europei cauta, sunt diverse negocieri, este o fuga dupa echipamente. Uitati-va ce se intampla in Italia, Spania, SUA, acum e o competitie in a achizitiona”, spune Nelu Tătaru.

Soluția pe care o vede ministrul Sănătății este „productia la nivel national: ventilatoare, combinezoane, izolete. Suntem la inceput, productia este limitata, in masura in care va veni si productia romaneasca fiecare spital se va putea aproviziona”.

Despre demisiile medicilor din ultimele saptamana, minsitrul Tătaru spune ca au fost intr-adevar probleme care au provocat gestul acestora: „lipsa medicamentelor, a echipamentelor, testarile. Odata cu rezolvarea acestor probleme si achizitiile prin UNIFARM si cele centralizate prin ONAC din Departamentul Situatiilor de Urgenta sau Comitetul pentru Situatii de Urgenta sa le redea incrredere si sa inteleaga ca menirea lor e cu totul alta. (...)

Ministerul Sanatatii intervine in momentul in care medicii nu-si mai gasesc producatori icu care lucrau si atunci intervine UNIFARM care fac tranzactia cu spitalele respective sau prin donatiile pe care ministerul le primeste. Acel manager care tipa acum ca nu i-a dat ministerul ceva inseamna ca a avut vistieria goala si nu si-a facut treaba.

Prin achizitii cu MAI si Ministerul de Finante facem achizitii. In acest moment avem firme care produc biocide si echipamente sanitare, de protectie, pentru a suplini lipsa de pe piata euroepana si asiatica”, a declarat Tătaru la „Legile puterii”.